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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11603116041160511606

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 76
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
46%
35
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 00:07

Вітаю зі святом!

Слава Україні!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 01:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Героям слава!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 07:11

Вільний народе - вільної країни!©))

Вітаю усіх з днем Незалежності України!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 07:20

Але добре, що все це сон! В нас такого бути не може!©

  Bobua написав:У нас виплати за 4, а особливо 5-6 місяці -- якраз суттєво знизились
Підтверджую!
Саме так і є - десь такий період...
Нехай краще собі пальці вони пообрізають, ніж нам премії!
  Bobua написав:А Успіх писав, що навіть за копання не доплачують. Хоче це вже якесь неймовірне свинство
Так отож - свинство і цинізм вищого гатунку!


І зовсім не дивно, до десь на Марсі, за останні 6міс пішло в сзч дуже багато... і продовжують іти...
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