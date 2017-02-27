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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 сер, 2024 00:07
Вітаю зі святом!
Слава Україні!
Додано: Суб 24 сер, 2024 01:33
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Героям слава!
Додано: Суб 24 сер, 2024 07:11
Вільний народе - вільної країни!©))
Вітаю усіх з днем Незалежності України!
Додано: Суб 24 сер, 2024 07:20
Але добре, що все це сон! В нас такого бути не може!©
Підтверджую!
Саме так і є - десь такий період...
Нехай краще собі пальці вони пообрізають, ніж нам премії!
Так отож - свинство і цинізм вищого гатунку!
І зовсім не дивно, до десь на Марсі, за останні 6міс пішло в сзч дуже багато... і продовжують іти...
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