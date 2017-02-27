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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 сер, 2024 00:07
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Додано: Суб 24 сер, 2024 07:11
Вітаю усіх з днем Незалежності України!
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Додано: Суб 24 сер, 2024 07:20
Bobua написав:
У нас виплати за 4, а особливо 5-6 місяці -- якраз суттєво знизились
Підтверджую!
Саме так і є - десь такий період...
Нехай краще собі пальці вони пообрізають, ніж нам премії!
Bobua написав:
А Успіх писав, що навіть за копання не доплачують. Хоче це вже якесь неймовірне свинство
Так отож - свинство і цинізм вищого гатунку!
І зовсім не дивно, до десь на Марсі, за останні 6міс пішло в сзч дуже багато... і продовжують іти...
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Додано: Суб 24 сер, 2024 09:09
Успіх написав: Bobua написав:
У нас виплати за 4, а особливо 5-6 місяці -- якраз суттєво знизились
Підтверджую!
Саме так і є - десь такий період...
Нехай краще собі пальці вони пообрізають, ніж нам премії!
Bobua написав:
А Успіх писав, що навіть за копання не доплачують. Хоче це вже якесь неймовірне свинство
Так отож - свинство і цинізм вищого гатунку!
І зовсім не дивно, до десь на Марсі, за останні 6міс пішло в сзч дуже багато... і продовжують іти...
Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.
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sens
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Додано: Суб 24 сер, 2024 09:18
sens
Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.
Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.
Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.
Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.
Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.
Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.
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Hotab
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Додано: Суб 24 сер, 2024 09:24
UA написав: somilitark написав:
Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.
Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...
Типовий пост людини яка зараз воює в ЗСУ
somilitark направив мені в приватні запевнення, що він зараз воює в ЗСУ.
ФУ .....
Навіщо ви це зробили ?
Це ж приватне повідомлення !
..... а тут вже інші висловились про вчинок ....
бееееее
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холява
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Додано: Суб 24 сер, 2024 09:27
1986wot1986 написав:
Да ось краще думаю взяти і сидіти в долларі, поки є стабільна робота і хоч якийсь дах над головою... Перечекати війну в Україні, а потім вже кудись вкладатись у нерухомість. Як сказали знайомі: "Якщо не впевнений у
Отож. А так можно и в Покровске недвигу купить, там дёшево сейчас.
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Додано: Суб 24 сер, 2024 09:54
холява написав: UA написав:
Типовий пост людини яка зараз воює в ЗСУ
somilitark направив мені в приватні запевнення, що він зараз воює в ЗСУ.
ФУ .....
Навіщо ви це зробили ?
Це ж приватне повідомлення !
..... а тут вже інші висловились про вчинок ....
бееееее
Фірмові матюки та погрози сомика я ж сюди не виклав.
Це ж приватне
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UA
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