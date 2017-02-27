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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 сер, 2024 10:59
somilitark написав:
З днем незалежності України!
Усім патріотам і воїнам дожити в доброму настрої до перемоги!
Слава Україні, нехай повиздихають усі наши вороги і жалюгідні колаборанти!
З Святом !
...... та я бажав у доброму настрї і після перемоги пожити ..... )))
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