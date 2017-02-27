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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11604116051160611607

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 76
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
46%
35
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 10:59

  somilitark написав:З днем незалежності України!
Усім патріотам і воїнам дожити в доброму настрої до перемоги!
Слава Україні, нехай повиздихають усі наши вороги і жалюгідні колаборанти!


З Святом !
...... та я бажав у доброму настрї і після перемоги пожити ..... )))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 16:32

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:sens


Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.


Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.
Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.
Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.
Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.

Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.

Пояснюю обом ;)

Марс.
Все ж відбувається на Марсі, бо в нас же такого не може бути!))
Не може статись ніколи таке!©))

Так от - на Марсі вже і судились/наймали адвоката/платили йому і... все марно!
А все тому(напевно) що всі основні докази(оті записи в журналі/на компі хто скільки був на вогневій) - "відповідач" сам на себе не надасть! ;)

Тобто, марсіани кажуть - "ми за 7міс були на вогневій от стільки-то днів кожен! От вам папірець..."
А "відповідач" каже - " засуньте собі той папірець в ср...ку! От в нашому журналі/компі є інші записи!"
Марсіани кажуть, ну ок - надайте свої записи "хто скільки днів був на вогневій?"
Відповідач каже: " а нікуя, бо це "секретна інформація"!
Занавіс!

Десь приблизно так і було.

А ще плюс того, що по слухах, то адвокату десь зверху ще пригрозили, щоб далі не вів цю справу!
Тому з суду прийшла всім позивачам паперова і в ел.вигляді(в Марс-Дію) писулька, що у зв'язку з "неправильно поданими документами(бо треба було в електронному вигляді подати) і плюс немає підтвердження, що позивачі дійсно в цій частині Марсу служать... - суд відхиляє у задоволенні позову і дає стільки то днів на "правельне подання документів в ел.вигляді + інші підтвердуючі документи...бла-бла-бла"
Тобто, ще можна було боротись, але сам адвокат не захотів продовжувати...

Отака казочка...

п.с.
Але "шляк трафляє" - ну як, плять так???!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 17:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс треба тримати хоча б тому що в нас є значна доля критичного військового імпорту наприклад ті ж комплектуючі до дронів з китаю та все інше до них
yama
 
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