Додано: Суб 24 сер, 2024 16:32

Hotab написав: sens





Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.





Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.

Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.

Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.

Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.



Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань. Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.

Пояснюю обомМарс.Все ж відбувається на Марсі, бо в нас же такого не може бути!))Не може статись ніколи таке!©))Так от - на Марсі вже і судились/наймали адвоката/платили йому і... все марно!А все тому(напевно) що всі основні докази(оті записи в журналі/на компі хто скільки був на вогневій) - "відповідач" сам на себе не надасть!Тобто, марсіани кажуть - "ми за 7міс були на вогневій от стільки-то днів кожен! От вам папірець..."А "відповідач" каже - " засуньте собі той папірець в ср...ку! От в нашому журналі/компі є інші записи!"Марсіани кажуть, ну ок - надайте свої записи "хто скільки днів був на вогневій?"Відповідач каже: " а нікуя, бо це "секретна інформація"!Занавіс!Десь приблизно так і було.А ще плюс того, що по слухах, то адвокату десь зверху ще пригрозили, щоб далі не вів цю справу!Тому з суду прийшла всім позивачам паперова і в ел.вигляді(в Марс-Дію) писулька, що у зв'язку з "неправильно поданими документами(бо треба було в електронному вигляді подати) і плюс немає підтвердження, що позивачі дійсно в цій частині Марсу служать... - суд відхиляє у задоволенні позову і дає стільки то днів на "правельне подання документів в ел.вигляді + інші підтвердуючі документи...бла-бла-бла"Тобто, ще можна було боротись, але сам адвокат не захотів продовжувати...Отака казочка...п.с.Але "шляк трафляє" - ну як, плять так???!