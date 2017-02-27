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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11605116061160711608>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 10:59

  somilitark написав:З днем незалежності України!
Усім патріотам і воїнам дожити в доброму настрої до перемоги!
Слава Україні, нехай повиздихають усі наши вороги і жалюгідні колаборанти!


З Святом !
...... та я бажав у доброму настрї і після перемоги пожити ..... )))
холява
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 16:32

За крок до перевороту думок©

  Hotab написав:sens


Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.


Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.
Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.
Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.
Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.

Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.

Пояснюю обом ;)

Марс.
Все ж відбувається на Марсі, бо в нас же такого не може бути!))
Не може статись ніколи таке!©))

Так от - на Марсі вже і судились/наймали адвоката/платили йому і... все марно!
А все тому(напевно) що всі основні докази(оті записи в журналі/на компі хто скільки був на вогневій) - "відповідач" сам на себе не надасть! ;)

Тобто, марсіани кажуть - "ми за 7міс були на вогневій от стільки-то днів кожен! От вам папірець..."
А "відповідач" каже - " засуньте собі той папірець в ср...ку! От в нашому журналі/компі є інші записи!"
Марсіани кажуть, ну ок - надайте свої записи "хто скільки днів був на вогневій?"
Відповідач каже: " а нікуя, бо це "секретна інформація"!
Занавіс!

Десь приблизно так і було.

А ще плюс того, що по слухах, то адвокату десь зверху ще пригрозили, щоб далі не вів цю справу!
Тому з суду прийшла всім позивачам паперова і в ел.вигляді(в Марс-Дію) писулька, що у зв'язку з "неправильно поданими документами(бо треба було в електронному вигляді подати) і плюс немає підтвердження, що позивачі дійсно в цій частині Марсу служать... - суд відхиляє у задоволенні позову і дає стільки то днів на "правельне подання документів в ел.вигляді + інші підтвердуючі документи...бла-бла-бла"
Тобто, ще можна було боротись, але сам адвокат не захотів продовжувати...

Отака казочка...

п.с.
Але "шляк трафляє" - ну як, плять так???!
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 17:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Курс треба тримати хоча б тому що в нас є значна доля критичного військового імпорту наприклад ті ж комплектуючі до дронів з китаю та все інше до них
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:38

  Hotab написав:sens


Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.


Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.
Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.
Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.
Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.

Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.

Як Ви сприймаєте припустимі докази зрозуміло з відповіді.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 18:40

  Успіх написав:
  Hotab написав:sens


Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.


Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.
Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.
Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.
Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.

Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.

Пояснюю обом ;)

Марс.
Все ж відбувається на Марсі, бо в нас же такого не може бути!))
Не може статись ніколи таке!©))

Так от - на Марсі вже і судились/наймали адвоката/платили йому і... все марно!
А все тому(напевно) що всі основні докази(оті записи в журналі/на компі хто скільки був на вогневій) - "відповідач" сам на себе не надасть! ;)

Тобто, марсіани кажуть - "ми за 7міс були на вогневій от стільки-то днів кожен! От вам папірець..."
А "відповідач" каже - " засуньте собі той папірець в ср...ку! От в нашому журналі/компі є інші записи!"
Марсіани кажуть, ну ок - надайте свої записи "хто скільки днів був на вогневій?"
Відповідач каже: " а нікуя, бо це "секретна інформація"!
Занавіс!

Десь приблизно так і було.

А ще плюс того, що по слухах, то адвокату десь зверху ще пригрозили, щоб далі не вів цю справу!
Тому з суду прийшла всім позивачам паперова і в ел.вигляді(в Марс-Дію) писулька, що у зв'язку з "неправильно поданими документами(бо треба було в електронному вигляді подати) і плюс немає підтвердження, що позивачі дійсно в цій частині Марсу служать... - суд відхиляє у задоволенні позову і дає стільки то днів на "правельне подання документів в ел.вигляді + інші підтвердуючі документи...бла-бла-бла"
Тобто, ще можна було боротись, але сам адвокат не захотів продовжувати...

Отака казочка...

п.с.
Але "шляк трафляє" - ну як, плять так???!

Клопотання про витребування доказів, якщо немає,то позивач повинен надати докази, що і як у вас на Зеленій планеті зрозуміло лише його мешканцям
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 20:21

Федеральна резервна система (ФРС) США готова до зниження ставок, заявив голова регулятора Джером Павелл 23 серпня на щорічному економічному симпозіумі в Джексон-Гоулі. Зниження може початися у вересні, але терміни і швидкість процесу залежить від низки чинників, додав він.

Зниження ключової ставки робить кредити для бізнесу та споживачів дешевшими. Це стимулює економічну активність найбільшої економіки світу.

Деталі

«Настав час для коригування політики, і напрямок зрозумілий», – сказав Павелл.

Голова ФРС пояснив, що регулятор впевнений у стабільному русі інфляції в США до цільових 2%.

Підвищувальні ризики для інфляції, за його словами, знизилися, але зросли знижувальні ризики для зайнятості.

«Мʼяка посадка» американської економіки ще можлива, пояснив він. За словами голови ФРС, економіка продовжує зростати гарними темпами.

Павелл сказав, що ФРС зробить «все можливе, щоб підтримати сильний ринок праці в міру подальшого прогресу на шляху до цінової стабільності».
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 21:18

  yama написав:Курс треба тримати хоча б тому що в нас є значна доля критичного військового імпорту наприклад ті ж комплектуючі до дронів з китаю та все інше до них

при девальвації збори в бюджет в гривні ростуть, і борг стає лекше повертати (ОВДП) в гривні. Тому в будь якому випадку для казни це проблем не створить. Плюс зарплати бюджетникам не індексуються до долара, відповідно збори по ПДВ і іншим податкам ростуть, а витрати ні.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 22:12

Як так?©

  sens написав:Клопотання про витребування доказів, якщо немає,то позивач повинен надати докази, що і як у вас на Зеленій планеті зрозуміло лише його мешканцям
Ну ж чорним по білому написано - які нах докази, якщо:
а) докази знаходяться у "відповідача", який звичайно їх не надасть, так як схиляється на "секретність матеріалів"... і проти себе їх надавати не буде!
б) адвокату позиваЧІВ(а їх не один десяток) пригрозили, щоб не вела справу далі/припинила її!!!(і вона далі й справді не захотіла її вести!)

С - Самий гуманний суд в світі!
С - справедливість!
С - су ки вони всі продажні!!!

...нема ПРОСТИХ... щоб відстояли права ПРОСТИХ пересічних...

Сумно, плять!©
Дуже сумно!... Якщо навіть не хочеться в такій країні жити, яку борониш...
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 00:24

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Пояснюю обом ;)


Ти мені «пояснив» те, що я і сказав)) майже дослівно.

Але sens-а попереконувати ти можеш. Я хочу побачити цей комедійний жанр)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 12:03

Рівень боргу в Сполучених Штатах і Європі становить ризик для міжнародної фінансової стабільності і для Швейцарії.

Про це заявила міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Суттер в інтерв'ю швейцарському щоденному виданню Blick, передає Reuters.

В інтерв'ю Келлер-Суттер високо оцінила "дисципліновані" фінанси Швейцарії, які, за її словами, дозволили країні впоратися з економічними викликами, спричиненими пандемією COVID-19 і вторгненням Росії в Україну.

"На противагу цьому, інші країни настільки заборгували, що навряд чи здатні діяти далі.Подивіться на Америку. Це бомба уповільненої дії. Мінікрах на фондових ринках на початку серпня був попереджувальним пострілом.

Це було вираженням страху інвесторів перед рецесією. Рівень боргу в США та Європі є ризиком для міжнародної фінансової стабільності та ризиком для Швейцарії", - додала вона.
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