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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11605116061160711608

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 13:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу :)

що бачимо за тиждень. загальний коридон руху не надто великий - десь 15 коп. з точку зору інтервенцій рух трохи нелогічний - на початку тижня, коли були невеликі інтервенції - 100-110 млн дол, курс зростав. а коли інтервенції збільшилися - десь 140 млн дол 21 та схоже до 170 млн дол - 23, не надто змінювався. загальні інтервенції за тиждень - 625 млн дол, трошки збільшилися від попередніх двох тижнів.

що ще бачимо? перше - в першій половині цього тижня продаж валюти клієнтами банку в середньому склав 190 млн дол. тобто так, збільшення надходження валюти немає. а от витрати є, й тому зростання сальдо операцій клієнтів банків призводить до збільшення інтервенцій, як наприклад 21 - дефіцит 90 млн дол, інтервенції - 140 млн дол. що сталося в п'ятницю - подивимось пізніше.

є ще один фактор - через такі інтервенції й невеликим надходженням з бюджету, загальна кількість безготівки зменшилася до 745 ярдів грн. це на рівні мінімальних показників в цьому році. це також може стримувати зростання курсу - а грошей не так багато. готівка цього тижня більше поверталася в безготівку, а загалом майже на одному й тому ж рівні.

якось так 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 25 сер, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 13:09

  Shaman написав:більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу

тому що скільки років можна жувати одну ту ж саму жуйку?
Набридає.
Вже все обговорене за ці роки.
Всі впевнені лише у своїй правильності.
Інші думки з порогу викидуються.
Тільки себе возвеличують в своїх же очах.
Окрім того, в НБУ самі призналися, що діють з курсом так, щоб ніхто не зміг спрогнозувати курс гривні, щоб всі учасники ринку були у рівних умовах, а значть, НБУ діє не в рамках здорової логіки, а все робить, щоб заплутати всіх з курсом гривні, щоб відучити народ спекулювати валютою.
Тому я роблю висновок, що рано чи пізно гривня, проти всіх очікувань укріпиться до 37. Як надовго, покаже час.
Yuri_61
 
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