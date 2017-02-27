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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:04
більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу
що бачимо за тиждень. загальний коридон руху не надто великий - десь 15
коп. з точку зору інтервенцій рух трохи нелогічний - на початку тижня, коли були невеликі інтервенції - 100-110
млн дол, курс зростав. а коли інтервенції збільшилися - десь 140
млн дол 21 та схоже до 170
млн дол - 23, не надто змінювався. загальні інтервенції за тиждень - 625 млн дол, трошки збільшилися від попередніх двох тижнів.
що ще бачимо? перше - в першій половині цього тижня продаж валюти клієнтами банку в середньому склав 190 млн дол. тобто так, збільшення надходження валюти немає. а от витрати є, й тому зростання сальдо операцій клієнтів банків призводить до збільшення інтервенцій, як наприклад 21 - дефіцит 90
млн дол, інтервенції - 140
млн дол. що сталося в п'ятницю - подивимось пізніше.
є ще один фактор - через такі інтервенції й невеликим надходженням з бюджету, загальна кількість безготівки зменшилася до 745
ярдів грн. це на рівні мінімальних показників в цьому році. це також може стримувати зростання курсу - а грошей не так багато. готівка цього тижня більше поверталася в безготівку, а загалом майже на одному й тому ж рівні.
якось так
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 25 сер, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Shaman
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:09
Shaman написав:
більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу
тому що скільки років можна жувати одну ту ж саму жуйку?
Набридає.
Вже все обговорене за ці роки.
Всі впевнені лише у своїй правильності.
Інші думки з порогу викидуються.
Тільки себе возвеличують в своїх же очах.
Окрім того, в НБУ самі призналися, що діють з курсом так, щоб ніхто не зміг спрогнозувати курс гривні, щоб всі учасники ринку були у рівних умовах, а значть, НБУ діє не в рамках здорової логіки, а все робить, щоб заплутати всіх з курсом гривні, щоб відучити народ спекулювати валютою.
Тому я роблю висновок, що рано чи пізно гривня, проти всіх очікувань укріпиться до 37. Як надовго, покаже час.
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Yuri_61
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:24
Yuri_61 написав: Shaman написав:
більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу
тому що скільки років можна жувати одну ту ж саму жуйку?
Набридає.
Вже все обговорене за ці роки.
Всі впевнені лише у своїй правильності.
Інші думки з порогу викидуються.
Тільки себе возвеличують в своїх же очах.
Окрім того, в НБУ самі призналися, що діють з курсом так, щоб ніхто не зміг спрогнозувати курс гривні, щоб всі учасники ринку були у рівних умовах, а значть, НБУ діє не в рамках здорової логіки, а все робить, щоб заплутати всіх з курсом гривні, щоб відучити народ спекулювати валютою.
Тому я роблю висновок, що рано чи пізно гривня, проти всіх очікувань укріпиться до 37. Як надовго, покаже час.
не так. по-перше, під час війни ситуація з гривнею та валютою унікальна, раніще такого не було. та й керувати курсом, як зараз НБУ отримав можливість лише зараз, через величезний обсяг іноземної допомоги.
й так, якщо відмінити керовану гнучкість й відпустити курс, то він зросте, а не впаде. тому зараз лише питання - чи НБУ буде потроху постійно девальвувати, чи якимось сходинками?
й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500
ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
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Shaman
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Додано: Нед 25 сер, 2024 13:54
Shaman написав:
й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
В мене є гіпотеза, що поки не було допомоги США, то ми щось купували зі зброї за свої кошти, але ті витрати якось проводять в прихованих статтях бюджету. А потім, як в москалів, раптово в грудні + трильйон витрат - трильйон з резервів.
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Дюрі-бачі
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