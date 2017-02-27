|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Нед 25 сер, 2024 12:03
Рівень боргу в Сполучених Штатах і Європі становить ризик для міжнародної фінансової стабільності і для Швейцарії.
Про це заявила міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Суттер в інтерв'ю швейцарському щоденному виданню Blick, передає Reuters.
В інтерв'ю Келлер-Суттер високо оцінила "дисципліновані" фінанси Швейцарії, які, за її словами, дозволили країні впоратися з економічними викликами, спричиненими пандемією COVID-19 і вторгненням Росії в Україну.
"На противагу цьому, інші країни настільки заборгували, що навряд чи здатні діяти далі.Подивіться на Америку. Це бомба уповільненої дії. Мінікрах на фондових ринках на початку серпня був попереджувальним пострілом.
Це було вираженням страху інвесторів перед рецесією. Рівень боргу в США та Європі є ризиком для міжнародної фінансової стабільності та ризиком для Швейцарії", - додала вона.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1294 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:04
більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу
що бачимо за тиждень. загальний коридон руху не надто великий - десь 15
коп. з точку зору інтервенцій рух трохи нелогічний - на початку тижня, коли були невеликі інтервенції - 100-110
млн дол, курс зростав. а коли інтервенції збільшилися - десь 140
млн дол 21 та схоже до 170
млн дол - 23, не надто змінювався. загальні інтервенції за тиждень - 625 млн дол, трошки збільшилися від попередніх двох тижнів.
що ще бачимо? перше - в першій половині цього тижня продаж валюти клієнтами банку в середньому склав 190 млн дол. тобто так, збільшення надходження валюти немає. а от витрати є, й тому зростання сальдо операцій клієнтів банків призводить до збільшення інтервенцій, як наприклад 21 - дефіцит 90
млн дол, інтервенції - 140
млн дол. що сталося в п'ятницю - подивимось пізніше.
є ще один фактор - через такі інтервенції й невеликим надходженням з бюджету, загальна кількість безготівки зменшилася до 745
ярдів грн. це на рівні мінімальних показників в цьому році. це також може стримувати зростання курсу - а грошей не так багато. готівка цього тижня більше поверталася в безготівку, а загалом майже на одному й тому ж рівні.
якось так
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 25 сер, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6597
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:24
Yuri_61 написав: Shaman написав:
більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу
тому що скільки років можна жувати одну ту ж саму жуйку?
Набридає.
Вже все обговорене за ці роки.
Всі впевнені лише у своїй правильності.
Інші думки з порогу викидуються.
Тільки себе возвеличують в своїх же очах.
Окрім того, в НБУ самі призналися, що діють з курсом так, щоб ніхто не зміг спрогнозувати курс гривні, щоб всі учасники ринку були у рівних умовах, а значть, НБУ діє не в рамках здорової логіки, а все робить, щоб заплутати всіх з курсом гривні, щоб відучити народ спекулювати валютою.
Тому я роблю висновок, що рано чи пізно гривня, проти всіх очікувань укріпиться до 37. Як надовго, покаже час.
не так. по-перше, під час війни ситуація з гривнею та валютою унікальна, раніще такого не було. та й керувати курсом, як зараз НБУ отримав можливість лише зараз, через величезний обсяг іноземної допомоги.
й так, якщо відмінити керовану гнучкість й відпустити курс, то він зросте, а не впаде. тому зараз лише питання - чи НБУ буде потроху постійно девальвувати, чи якимось сходинками?
й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500
ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6597
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 1462 раз.
-
- Профіль
-
2
5
Додано: Нед 25 сер, 2024 13:54
Shaman написав:
й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
В мене є гіпотеза, що поки не було допомоги США, то ми щось купували зі зброї за свої кошти, але ті витрати якось проводять в прихованих статтях бюджету. А потім, як в москалів, раптово в грудні + трильйон витрат - трильйон з резервів.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3661
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 сер, 2024 19:13
"Так ми прогрáємо..."
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5263
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1687 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34486
|37055731
|
|
|1988
|13289439
|
|
|7978
|23214607
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|