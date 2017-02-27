Рівень боргу в Сполучених Штатах і Європі становить ризик для міжнародної фінансової стабільності і для Швейцарії.
Про це заявила міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Суттер в інтерв'ю швейцарському щоденному виданню Blick, передає Reuters.
В інтерв'ю Келлер-Суттер високо оцінила "дисципліновані" фінанси Швейцарії, які, за її словами, дозволили країні впоратися з економічними викликами, спричиненими пандемією COVID-19 і вторгненням Росії в Україну.
"На противагу цьому, інші країни настільки заборгували, що навряд чи здатні діяти далі.Подивіться на Америку. Це бомба уповільненої дії. Мінікрах на фондових ринках на початку серпня був попереджувальним пострілом.
Це було вираженням страху інвесторів перед рецесією. Рівень боргу в США та Європі є ризиком для міжнародної фінансової стабільності та ризиком для Швейцарії", - додала вона.
більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу
що бачимо за тиждень. загальний коридон руху не надто великий - десь 15 коп. з точку зору інтервенцій рух трохи нелогічний - на початку тижня, коли були невеликі інтервенції - 100-110 млн дол, курс зростав. а коли інтервенції збільшилися - десь 140 млн дол 21 та схоже до 170 млн дол - 23, не надто змінювався. загальні інтервенції за тиждень - 625 млн дол, трошки збільшилися від попередніх двох тижнів.
що ще бачимо? перше - в першій половині цього тижня продаж валюти клієнтами банку в середньому склав 190 млн дол. тобто так, збільшення надходження валюти немає. а от витрати є, й тому зростання сальдо операцій клієнтів банків призводить до збільшення інтервенцій, як наприклад 21 - дефіцит 90 млн дол, інтервенції - 140 млн дол. що сталося в п'ятницю - подивимось пізніше.
є ще один фактор - через такі інтервенції й невеликим надходженням з бюджету, загальна кількість безготівки зменшилася до 745 ярдів грн. це на рівні мінімальних показників в цьому році. це також може стримувати зростання курсу - а грошей не так багато. готівка цього тижня більше поверталася в безготівку, а загалом майже на одному й тому ж рівні.
якось так
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 25 сер, 2024 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:більшість повідомлень про що завгодно, окрім курсу
тому що скільки років можна жувати одну ту ж саму жуйку? Набридає. Вже все обговорене за ці роки. Всі впевнені лише у своїй правильності. Інші думки з порогу викидуються. Тільки себе возвеличують в своїх же очах. Окрім того, в НБУ самі призналися, що діють з курсом так, щоб ніхто не зміг спрогнозувати курс гривні, щоб всі учасники ринку були у рівних умовах, а значть, НБУ діє не в рамках здорової логіки, а все робить, щоб заплутати всіх з курсом гривні, щоб відучити народ спекулювати валютою. Тому я роблю висновок, що рано чи пізно гривня, проти всіх очікувань укріпиться до 37. Як надовго, покаже час.
не так. по-перше, під час війни ситуація з гривнею та валютою унікальна, раніще такого не було. та й керувати курсом, як зараз НБУ отримав можливість лише зараз, через величезний обсяг іноземної допомоги.
й так, якщо відмінити керовану гнучкість й відпустити курс, то він зросте, а не впаде. тому зараз лише питання - чи НБУ буде потроху постійно девальвувати, чи якимось сходинками?
й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
Shaman написав:й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
В мене є гіпотеза, що поки не було допомоги США, то ми щось купували зі зброї за свої кошти, але ті витрати якось проводять в прихованих статтях бюджету. А потім, як в москалів, раптово в грудні + трильйон витрат - трильйон з резервів.
Shaman написав:й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
В мене є гіпотеза, що поки не було допомоги США, то ми щось купували зі зброї за свої кошти, але ті витрати якось проводять в прихованих статтях бюджету. А потім, як в москалів, раптово в грудні + трильйон витрат - трильйон з резервів.
Марченко пояснив, що "діра" у 500 млрд гривень виникла у зв'язку з тим, що на початку року уряд був змушений перекидати кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння. Це було викликано затримкою фінансування з боку США, де довго не могли прийняти новий оборонний бюджет з урахуванням потреб України. https://rubryka.com/2024/07/30/uryad-ma ... marchenko/
Сьогодні тривоги просто рекордні - гривня укріпиться?
Очевидно, що сьогодні знову є актуальною і важливою для аналізу інформація щодо видатків державного бюджету.
Отже, Мінфін за даними місячної звітності Держказначейства повідомляє, що за січень – липень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,8 трлн грн, що на 168,7 млрд грн, або на 10,3%, більше проти аналогічного періоду минулого року.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
🔻 707,9 млрд грн – на оплату праці, або 39,1% (+38 млрд грн, або 5,7% до аналогічного періоду минулого року).
🪖 Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 537,9 млрд грн.
🔻 294,6 млрд грн – на оплату товарів і послуг, або 16,3%.
У тому числі 165,3 млрд грн – для підтримки ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, тощо.
Отже, СЕКТОР БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ — 703, 2 млрд грн, або 39% від загальної суми видатків⁉️
При цьому ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА 7 МІСЯЦІВ склали 1 031,5 млрд грн, тобто на оборону — 68,2%