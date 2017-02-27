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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11604116051160611607

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 13:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року

В мене є гіпотеза, що поки не було допомоги США, то ми щось купували зі зброї за свої кошти, але ті витрати якось проводять в прихованих статтях бюджету. А потім, як в москалів, раптово в грудні + трильйон витрат - трильйон з резервів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:24

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року

В мене є гіпотеза, що поки не було допомоги США, то ми щось купували зі зброї за свої кошти, але ті витрати якось проводять в прихованих статтях бюджету. А потім, як в москалів, раптово в грудні + трильйон витрат - трильйон з резервів.

Це не гіпотеза, а факт:
Дефіцит в 500 мільярдів виник тому, що у зв’язку з семимісячною паузою з підтримкою від США, ми закупали озброєння за рахунок свого військового бюджету. https://fin.informator.ua/uk/u-derzhbyu ... brigad-zsu

Марченко пояснив, що "діра" у 500 млрд гривень виникла у зв'язку з тим, що на початку року уряд був змушений перекидати кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння. Це було викликано затримкою фінансування з боку США, де довго не могли прийняти новий оборонний бюджет з урахуванням потреб України. https://rubryka.com/2024/07/30/uryad-ma ... marchenko/

Сьогодні тривоги просто рекордні - гривня укріпиться?
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:Це не гіпотеза, а факт:

Фактом буде, коли в звітах покажуть ці витрати, а так ми навіть не знаємо скільки саме витрат було і кому пішли гроші.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:52

Южаніна Ніна Петрівна

Очевидно, що сьогодні знову є актуальною і важливою для аналізу інформація щодо видатків державного бюджету.
 
Отже, Мінфін за даними місячної звітності Держказначейства повідомляє, що за січень – липень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,8 трлн грн, що на 168,7 млрд грн, або на 10,3%, більше проти аналогічного періоду минулого року.
 
У структурі видатків найбільше спрямовано:
 
🔻 707,9 млрд грн – на оплату праці, або 39,1% (+38 млрд грн, або 5,7% до аналогічного періоду минулого року).
 
🪖 Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 537,9 млрд грн.
 
🔻 294,6 млрд грн – на оплату товарів і послуг, або 16,3%.

У тому числі 165,3 млрд грн – для підтримки ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів.
Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, тощо.
 
Отже, СЕКТОР БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ — 703, 2 млрд грн, або 39% від загальної суми видатків⁉️
 
При цьому ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА 7 МІСЯЦІВ склали 1 031,5 млрд грн, тобто на оборону — 68,2%
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 10:58

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нацбанк готовий до валютних інтервенцій: на який курс долара чекати у вересні

А які Ваші прогнози? Який курс очікуєте у вересні, враховуючи сьогоднішню масовану атаку рф на нашу інфраструктуру?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:01

  Shaman написав:й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року

Західні партнери сказали дадуть військову допомогу, а бюджет наповнюйте самі, а кури вже так не несуться.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Єоселі, потужний кешбек, більше мобілізованих кожному з яких треба крім зп ще гроші на матеріально технічне забезпечення, всякі індексації зарплати чиновникам, бюджетникам кожен рік, а з ними і пенсії. Витрати дуже легко ростуть
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