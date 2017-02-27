Shaman написав:й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
В мене є гіпотеза, що поки не було допомоги США, то ми щось купували зі зброї за свої кошти, але ті витрати якось проводять в прихованих статтях бюджету. А потім, як в москалів, раптово в грудні + трильйон витрат - трильйон з резервів.
Shaman написав:й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року
В мене є гіпотеза, що поки не було допомоги США, то ми щось купували зі зброї за свої кошти, але ті витрати якось проводять в прихованих статтях бюджету. А потім, як в москалів, раптово в грудні + трильйон витрат - трильйон з резервів.
Марченко пояснив, що "діра" у 500 млрд гривень виникла у зв'язку з тим, що на початку року уряд був змушений перекидати кошти з грошового забезпечення військових на закупівлю озброєння. Це було викликано затримкою фінансування з боку США, де довго не могли прийняти новий оборонний бюджет з урахуванням потреб України. https://rubryka.com/2024/07/30/uryad-ma ... marchenko/
Сьогодні тривоги просто рекордні - гривня укріпиться?
Очевидно, що сьогодні знову є актуальною і важливою для аналізу інформація щодо видатків державного бюджету.
Отже, Мінфін за даними місячної звітності Держказначейства повідомляє, що за січень – липень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 1,8 трлн грн, що на 168,7 млрд грн, або на 10,3%, більше проти аналогічного періоду минулого року.
У структурі видатків найбільше спрямовано:
🔻 707,9 млрд грн – на оплату праці, або 39,1% (+38 млрд грн, або 5,7% до аналогічного періоду минулого року).
🪖 Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 537,9 млрд грн.
🔻 294,6 млрд грн – на оплату товарів і послуг, або 16,3%.
У тому числі 165,3 млрд грн – для підтримки ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, тощо.
Отже, СЕКТОР БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ — 703, 2 млрд грн, або 39% від загальної суми видатків⁉️
При цьому ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ ЗА 7 МІСЯЦІВ склали 1 031,5 млрд грн, тобто на оборону — 68,2%
Єоселі, потужний кешбек, більше мобілізованих кожному з яких треба крім зп ще гроші на матеріально технічне забезпечення, всякі індексації зарплати чиновникам, бюджетникам кожен рік, а з ними і пенсії. Витрати дуже легко ростуть