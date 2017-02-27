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НБУ встановив ліміт на суму переказів з «карти на карту»: деталі
Чому не 100 тис.? Таке рішення сприятиме вирішенню проблем, які визначив НБУ? Які негативні наслідки НБУ міг не передбачити?
При беглом просмотре новости, я не увидел каких-либо подводных камней.
Во всяком случае, мне это жить не помешает.
Инструмент, похоже, будет достаточно точно бить именно по транспортным счетам, для чего и предназначен (никогда не думал, что это явление достигло таких масштабов, что потребовало вмешательства НБУ).
Единственное, что вызывает сомнения - это эффективность системы обработки исключений для переводов на волонтерский счета. Это потребует создания общей базы волонтёрских счетов, а это дополнительные расходы и риски. Для донатера, который толь с одной карты переводит более 150к в месяц, не составит труда связаться с волонтером и отработать через сэп. Тем более, что банки и так обычно устанавливают ограничения на размер карточных переводов.
С платежами самих волонтеров проблем не вижу.