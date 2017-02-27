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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 18:00
При беглом просмотре новости, я не увидел каких-либо подводных камней.
Во всяком случае, мне это жить не помешает.
Инструмент, похоже, будет достаточно точно бить именно по транспортным счетам, для чего и предназначен (никогда не думал, что это явление достигло таких масштабов, что потребовало вмешательства НБУ).
Единственное, что вызывает сомнения - это эффективность системы обработки исключений для переводов на волонтерский счета. Это потребует создания общей базы волонтёрских счетов, а это дополнительные расходы и риски. Для донатера, который толь с одной карты переводит более 150к в месяц, не составит труда связаться с волонтером и отработать через сэп. Тем более, что банки и так обычно устанавливают ограничения на размер карточных переводов.
С платежами самих волонтеров проблем не вижу.
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Сибарит
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Додано: Сер 28 сер, 2024 12:38
Не понимаю, это доллар дешевеет или дорожает евро?
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Andrey2512
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Додано: Сер 28 сер, 2024 12:58
Andrey2512 написав:
Не понимаю, это доллар дешевеет или дорожает евро?
И то и другое утверждение верно, если говорить только про эти две валюты.
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Victor8
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Додано: Сер 28 сер, 2024 13:03
Все зависит от объема интервенций НБУ на межбанке.
Если эта сумма будет более 5 млрд долл США в сентябре - то тогда все ок!
Если 1-2 млрд долл США в сентябре - то тогда не очень...
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Victor8
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Додано: Сер 28 сер, 2024 13:11
Victor8 по окончанию гривнедепо, в какую из них переходить?
Я бы продолжил в гривне хранить, но как то боязно за ноябрь )))
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Andrey2512
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