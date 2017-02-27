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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11605116061160711608

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:00

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ встановив ліміт на суму переказів з «карти на карту»: деталі

Чому не 100 тис.? Таке рішення сприятиме вирішенню проблем, які визначив НБУ? Які негативні наслідки НБУ міг не передбачити?

При беглом просмотре новости, я не увидел каких-либо подводных камней.
Во всяком случае, мне это жить не помешает.
Инструмент, похоже, будет достаточно точно бить именно по транспортным счетам, для чего и предназначен (никогда не думал, что это явление достигло таких масштабов, что потребовало вмешательства НБУ).
Единственное, что вызывает сомнения - это эффективность системы обработки исключений для переводов на волонтерский счета. Это потребует создания общей базы волонтёрских счетов, а это дополнительные расходы и риски. Для донатера, который толь с одной карты переводит более 150к в месяц, не составит труда связаться с волонтером и отработать через сэп. Тем более, что банки и так обычно устанавливают ограничения на размер карточных переводов.
С платежами самих волонтеров проблем не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не понимаю, это доллар дешевеет или дорожает евро?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:58

  Andrey2512 написав:Не понимаю, это доллар дешевеет или дорожает евро?

И то и другое утверждение верно, если говорить только про эти две валюты.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:03

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нацбанк готовий до валютних інтервенцій: на який курс долара чекати у вересні

А які Ваші прогнози? Який курс очікуєте у вересні, враховуючи сьогоднішню масовану атаку рф на нашу інфраструктуру?

Все зависит от объема интервенций НБУ на межбанке.
Если эта сумма будет более 5 млрд долл США в сентябре - то тогда все ок!
Если 1-2 млрд долл США в сентябре - то тогда не очень...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:11

Victor8 по окончанию гривнедепо, в какую из них переходить?

Я бы продолжил в гривне хранить, но как то боязно за ноябрь )))
Andrey2512
 
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