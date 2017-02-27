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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11605116061160711608

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:00

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

НБУ встановив ліміт на суму переказів з «карти на карту»: деталі

Чому не 100 тис.? Таке рішення сприятиме вирішенню проблем, які визначив НБУ? Які негативні наслідки НБУ міг не передбачити?

При беглом просмотре новости, я не увидел каких-либо подводных камней.
Во всяком случае, мне это жить не помешает.
Инструмент, похоже, будет достаточно точно бить именно по транспортным счетам, для чего и предназначен (никогда не думал, что это явление достигло таких масштабов, что потребовало вмешательства НБУ).
Единственное, что вызывает сомнения - это эффективность системы обработки исключений для переводов на волонтерский счета. Это потребует создания общей базы волонтёрских счетов, а это дополнительные расходы и риски. Для донатера, который толь с одной карты переводит более 150к в месяц, не составит труда связаться с волонтером и отработать через сэп. Тем более, что банки и так обычно устанавливают ограничения на размер карточных переводов.
С платежами самих волонтеров проблем не вижу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Не понимаю, это доллар дешевеет или дорожает евро?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 12:58

  Andrey2512 написав:Не понимаю, это доллар дешевеет или дорожает евро?

И то и другое утверждение верно, если говорить только про эти две валюты.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:03

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нацбанк готовий до валютних інтервенцій: на який курс долара чекати у вересні

А які Ваші прогнози? Який курс очікуєте у вересні, враховуючи сьогоднішню масовану атаку рф на нашу інфраструктуру?

Все зависит от объема интервенций НБУ на межбанке.
Если эта сумма будет более 5 млрд долл США в сентябре - то тогда все ок!
Если 1-2 млрд долл США в сентябре - то тогда не очень...
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:11

Victor8 по окончанию гривнедепо, в какую из них переходить?

Я бы продолжил в гривне хранить, но как то боязно за ноябрь )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:20

  Andrey2512 написав:Victor8 по окончанию гривнедепо, в какую из них переходить?

Я бы продолжил в гривне хранить, но как то боязно за ноябрь )))

Если говорить про сегодняшний день - то лучше переходить в доллар США.
Это, если Вами принято решение не хранить в гривне.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 13:34

  Victor8 написав:
  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Нацбанк готовий до валютних інтервенцій: на який курс долара чекати у вересні

А які Ваші прогнози? Який курс очікуєте у вересні, враховуючи сьогоднішню масовану атаку рф на нашу інфраструктуру?

Все зависит от объема интервенций НБУ на межбанке.
Если эта сумма будет более 5 млрд долл США в сентябре - то тогда все ок!
Если 1-2 млрд долл США в сентябре - то тогда не очень...

не буде інтервенцій 1-2 ярди - будуть закривати за потреби в валюті. але рівень 2-3 ярди, 5 то занадто
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:08

  AndriyQ написав:
  Shaman написав:й треба ще уважно бюджет вивчити - щось я не розумію, звідки вони отримали такий дефіцит 500 ярдів грн, якщо витрати не надто відрізняються від минулого року

Західні партнери сказали дадуть військову допомогу, а бюджет наповнюйте самі, а кури вже так не несуться.

Та ви що?
Які кури?..
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Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 18:33

На диво спокійна ситуація з курсом (з урахуванням ідеї курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1%):

дата ••••• курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01/07/24 40.4542 40.3993 -0.055 -0.14%
02/07/24 40.6413 40.4129 -0.228 -0.57%
03/07/24 40.7476 40.4264 -0.321 -0.79%
04/07/24 40.7599 40.4400 -0.320 -0.79%
05/07/24 40.5458 40.4536 -0.092 -0.23%
06/07/24 40.5458 40.4672 -0.079 -0.19%
07/07/24 40.5458 40.4808 -0.065 -0.16%
08/07/24 40.5420 40.4944 -0.048 -0.12%
09/07/24 40.7000 40.5080 -0.192 -0.47%
10/07/24 40.7662 40.5217 -0.245 -0.60%
11/07/24 40.7146 40.5353 -0.179 -0.44%
12/07/24 40.8823 40.5489 -0.333 -0.82%
13/07/24 40.8823 40.5625 -0.320 -0.79%
14/07/24 40.8823 40.5762 -0.306 -0.75%
15/07/24 41.0434 40.5898 -0.454 -1.12%
16/07/24 41.0107 40.6035 -0.407 -1.00%
17/07/24 41.2575 40.6171 -0.640 -1.58%
18/07/24 41.4627 40.6308 -0.832 -2.05%
19/07/24 41.4220 40.6444 -0.778 -1.91%
20/07/24 41.4220 40.6581 -0.764 -1.88%
21/07/24 41.4220 40.6718 -0.750 -1.84%
22/07/24 41.4912 40.6854 -0.806 -1.98%
23/07/24 41.3369 40.6991 -0.638 -1.57%
24/07/24 41.2316 40.7128 -0.519 -1.27%
25/07/24 41.2174 40.7265 -0.491 -1.21%
26/07/24 41.1977 40.7402 -0.458 -1.12%
27/07/24 41.1977 40.7539 -0.444 -1.09%
28/07/24 41.1977 40.7676 -0.430 -1.06%
29/07/24 41.0980 40.7813 -0.317 -0.78%
30/07/24 41.0478 40.7950 -0.253 -0.62%
31/07/24 41.0291 40.8087 -0.220 -0.54%
01/08/24 41.0063 40.8224 -0.184 -0.45%
02/08/24 41.1390 40.8361 -0.303 -0.74%
03/08/24 41.1390 40.8499 -0.289 -0.71%
04/08/24 41.1390 40.8636 -0.275 -0.67%
05/08/24 41.2250 40.8773 -0.348 -0.85%
06/08/24 41.1966 40.8911 -0.306 -0.75%
07/08/24 41.0381 40.9048 -0.133 -0.33%
08/08/24 40.9847 40.9186 -0.066 -0.16%
09/08/24 40.9926 40.9323 -0.060 -0.15%
10/08/24 40.9926 40.9461 -0.047 -0.11%
11/08/24 40.9926 40.9599 -0.033 -0.08%
12/08/24 41.1190 40.9736 -0.145 -0.35%
13/08/24 41.2830 40.9874 -0.296 -0.72%
14/08/24 41.3464 41.0012 -0.345 -0.84%
15/08/24 41.3262 41.0150 -0.311 -0.76%
16/08/24 41.1382 41.0288 -0.109 -0.27%
17/08/24 41.1382 41.0425 -0.096 -0.23%
18/08/24 41.1382 41.0563 -0.082 -0.20%
19/08/24 41.2110 41.0701 -0.141 -0.34%
20/08/24 41.3027 41.0839 -0.219 -0.53%
21/08/24 41.3459 41.0978 -0.248 -0.60%
22/08/24 41.2975 41.1116 -0.186 -0.45%
23/08/24 41.2881 41.1254 -0.163 -0.40%
24/08/24 41.2881 41.1392 -0.149 -0.36%
25/08/24 41.2881 41.1531 -0.135 -0.33%
26/08/24 41.2236 41.1669 -0.057 -0.14%
27/08/24 41.3591 41.1807 -0.178 -0.43%
28/08/24 41.3008 41.1946 -0.106 -0.26%
29/08/24 41.2508 41.2084 -0.042 -0.10%


Кореляції курсу із ситуацією на фронті в Україні -- взагалі непомітно.
У липні ракова пухлина моск.окупації біля Овдіївки не роста так активно: https://deepstatemap.live/en#10/48.1680371/37.4649477 (там можна вибирати дату).
Суч.нуль мені дуже не подобається, порівняно з 2022р. -- занадто багато дронів, майже не стихають. А нашим військам (багатьом бригадам) чомусь і досі не включають до навчання якісь відеокурси “як ховатись від дронів, як залишатись непомітним...”, не поширюють у військ.групах в signal. А досить спалитись одному-двом -- і решта теж під загрозою... Можливо, також і через це відступає фронт (навіть надмірно добре окопані місця), а я от отримав друге поранення. 😒

НБУ дуже добре тримається як для таких умов.
Чи може його курський наступ підтримує?


  Andrey2512 написав:
  1986wot1986 написав:Да ось краще думаю взяти і сидіти в долларі, поки є стабільна робота і хоч якийсь дах над головою... Перечекати війну в Україні, а потім вже кудись вкладатись у нерухомість. Як сказали знайомі: "Якщо не впевнений у


Отож. А так можно и в Покровске недвигу купить, там дёшево сейчас.


В Селидовому теж є багатоповерхівки.
Були в 2022.
Зараз неясно. І неясно чи вціліють. Малоймовірно.
А от нотаріуси навряд чи ще є.
До речі, цікаво, угоди по нерухомості можна укладати будь-де? Як завгодно далеко від самої нерухомості?
Bobua
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