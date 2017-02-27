Чому не 100 тис.? Таке рішення сприятиме вирішенню проблем, які визначив НБУ? Які негативні наслідки НБУ міг не передбачити?
При беглом просмотре новости, я не увидел каких-либо подводных камней. Во всяком случае, мне это жить не помешает. Инструмент, похоже, будет достаточно точно бить именно по транспортным счетам, для чего и предназначен (никогда не думал, что это явление достигло таких масштабов, что потребовало вмешательства НБУ). Единственное, что вызывает сомнения - это эффективность системы обработки исключений для переводов на волонтерский счета. Это потребует создания общей базы волонтёрских счетов, а это дополнительные расходы и риски. Для донатера, который толь с одной карты переводит более 150к в месяц, не составит труда связаться с волонтером и отработать через сэп. Тем более, что банки и так обычно устанавливают ограничения на размер карточных переводов. С платежами самих волонтеров проблем не вижу.
Кореляції курсу із ситуацією на фронті в Україні -- взагалі непомітно. У липні ракова пухлина моск.окупації біля Овдіївки не роста так активно: https://deepstatemap.live/en#10/48.1680371/37.4649477 (там можна вибирати дату). Суч.нуль мені дуже не подобається, порівняно з 2022р. -- занадто багато дронів, майже не стихають. А нашим військам (багатьом бригадам) чомусь і досі не включають до навчання якісь відеокурси “як ховатись від дронів, як залишатись непомітним...”, не поширюють у військ.групах в signal. А досить спалитись одному-двом -- і решта теж під загрозою... Можливо, також і через це відступає фронт (навіть надмірно добре окопані місця), а я от отримав друге поранення. 😒
НБУ дуже добре тримається як для таких умов. Чи може його курський наступ підтримує?
Andrey2512 написав:
1986wot1986 написав:Да ось краще думаю взяти і сидіти в долларі, поки є стабільна робота і хоч якийсь дах над головою... Перечекати війну в Україні, а потім вже кудись вкладатись у нерухомість. Як сказали знайомі: "Якщо не впевнений у
Отож. А так можно и в Покровске недвигу купить, там дёшево сейчас.
В Селидовому теж є багатоповерхівки. Були в 2022. Зараз неясно. І неясно чи вціліють. Малоймовірно. А от нотаріуси навряд чи ще є. До речі, цікаво, угоди по нерухомості можна укладати будь-де? Як завгодно далеко від самої нерухомості?