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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11606116071160811609

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:34

  Игорь Алексеевич написав:Дефолту не буде: Україна остаточно домовилася із кредиторами. Що відомо про угоду
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... torami.htm


тепер гривня вгору попре, очікую па37,40 до кінця року.
І я не рофлю.
Чому я впевнений в цьому?
А тому що пенсії не зростають.
А хто в нас доляри купує? Пенси на чорний день.
Бо, як ще писали в газєтє "аргумєнти і факті" ще в 2008 році, продвинута молодь купує єврики :lol:
Нагадаю молодшим: до 2010 року, починаючи десь 2000 року, спекулянти всього світу кинулися купувати євро і воно злетіло з кроскурсу 0,95 (десь так) на початку 2000 до 1,56 перед самою кризою в Греції.
Тому з євро зарікся звязуватися, ну самі зрозумійте, що втрата тих, хто тримав євро склала по відношенню до доляра аж 40% !!!!!!!
І прошу деяких форумчан облишити свою зверхність по відношенню до моєї персони, бо ви не такі вже Ілони Маски в порівнянні зі мною 8)
Без образ, нічого особистого :wink:
І ще трохи спогадів:
Радіо Німецька хвиля в період дикого зростання євро (2002 -2010 роки) горделиво казало: " Німеччина пишається тим, що євро дорожче доляра." Ось так, не більше і не менше :lol:
Yuri_61
 
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  #<1 ... 11606116071160811609
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