тепер гривня вгору попре, очікую па37,40 до кінця року. І я не рофлю. Чому я впевнений в цьому? А тому що пенсії не зростають. А хто в нас доляри купує? Пенси на чорний день. Бо, як ще писали в газєтє "аргумєнти і факті" ще в 2008 році, продвинута молодь купує єврики Нагадаю молодшим: до 2010 року, починаючи десь 2000 року, спекулянти всього світу кинулися купувати євро і воно злетіло з кроскурсу 0,95 (десь так) на початку 2000 до 1,56 перед самою кризою в Греції. Тому з євро зарікся звязуватися, ну самі зрозумійте, що втрата тих, хто тримав євро склала по відношенню до доляра аж 40% !!!!!!! І прошу деяких форумчан облишити свою зверхність по відношенню до моєї персони, бо ви не такі вже Ілони Маски в порівнянні зі мною Без образ, нічого особистого І ще трохи спогадів: Радіо Німецька хвиля в період дикого зростання євро (2002 -2010 роки) горделиво казало: " Німеччина пишається тим, що євро дорожче доляра." Ось так, не більше і не менше