|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 28 сер, 2024 20:34
тепер гривня вгору попре, очікую па37,40 до кінця року.
І я не рофлю.
Чому я впевнений в цьому?
А тому що пенсії не зростають.
А хто в нас доляри купує? Пенси на чорний день.
Бо, як ще писали в газєтє "аргумєнти і факті" ще в 2008 році, продвинута молодь купує єврики
Нагадаю молодшим: до 2010 року, починаючи десь 2000 року, спекулянти всього світу кинулися купувати євро і воно злетіло з кроскурсу 0,95 (десь так) на початку 2000 до 1,56 перед самою кризою в Греції.
Тому з євро зарікся звязуватися, ну самі зрозумійте, що втрата тих, хто тримав євро склала по відношенню до доляра аж 40% !!!!!!!
І прошу деяких форумчан облишити свою зверхність по відношенню до моєї персони, бо ви не такі вже Ілони Маски в порівнянні зі мною
Без образ, нічого особистого
І ще трохи спогадів:
Радіо Німецька хвиля в період дикого зростання євро (2002 -2010 роки) гордовито казало: " Німеччина пишається тим, що євро дорожче доляра." Ось так, не більше і не менше
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2836
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 сер, 2024 21:02
Навуходоносор написав:
Та ви що?
Які кури?..
Україна - високорозвинена індустріальна держава
в Україні ЩОДНЯ вбивається 1,5-2 мільйони курей.
хоча ця галузь не є основною в с/г.
наведете пару "індустріальних" прикладів успішного успіху?
ну крім мільярда дронів.
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2024 21:06
sergey_stasyuk555 написав: Навуходоносор написав:
Та ви що?
Які кури?..
Україна - високорозвинена індустріальна держава
в Україні ЩОДНЯ вбивається 1,5-2 мільйони курей.
хоча ця галузь не є основною в с/г.
наведете пару "індустріальних" прикладів успішного успіху?
ну крім мільярда дронів.
імхо, зараз виробляти дрони прибутково, майнери біткоїнів і зефіру нервово палять Ватру у темному кутку.
а якщо кинути клич: кожен українець скидуєтьмся на дрон?
Хто скинеться на 50 дронів звільняється від мобілізації
Самі подумайте: ефективність 50 дронів зі штучним інтелектом (їм по барабану РЕБи) в 50 разів ефективніше ботана на передовій
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2836
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 сер, 2024 21:12
sergey_stasyuk555 написав: Навуходоносор написав:
Та ви що?
Які кури?..
Україна - високорозвинена індустріальна держава
в Україні ЩОДНЯ вбивається 1,5-2 мільйони курей.
хоча ця галузь не є основною в с/г.
наведете пару "індустріальних" прикладів успішного успіху?
ну крім мільярда дронів.
Це процитував по пам'яті статтю 1992 року.
А як сталося, що Україна з високорозвиненої індустріальної держави стала державою куровбивць?
Короста напала чи може хтось присушив?
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2607
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1013 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 28 сер, 2024 21:35
Навуходоносор написав:
А як сталося, що Україна з високорозвиненої індустріальної держави стала державою куровбивць?
як казав потужний коли таким ще не був:
або якщо ще коротше - "проє балі"...
-
sergey_stasyuk555
-
-
- Повідомлень: 141
- З нами з: 21.05.23
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 сер, 2024 21:36
грошей нема, але тримайтесь
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36157
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2785 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 28 сер, 2024 22:17
Bobua написав:
До речі, цікаво, угоди по нерухомості можна укладати будь-де? Як завгодно далеко від самої нерухомості?
За місцем знаходження майна або за місцем реєстрації одної з сторін угоди. Моя бабуся не може мені подарувати квартиру в Маріуполі, бо ми обоє маємо прописку маріупольську)))
Нотаріус каже: а у вас є можливість прописатися в Києві?))) Ох і смішно.
Yuri_61 написав:
тепер гривня вгору попре, очікую па37,40 до кінця року.
І я не рофлю.
Віримо, купляємо долар по 41.5 ))) За 2022-2024 роки ніхто ще не прогадав
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 1067
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34502
|37062472
|
|
|1988
|13291515
|
|
|7978
|23216150
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|