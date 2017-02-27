Додано: Сер 28 сер, 2024 20:34

Игорь Алексеевич написав: Дефолту не буде: Україна остаточно домовилася із кредиторами. Що відомо про угоду

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... torami.htm

тепер гривня вгору попре, очікую па37,40 до кінця року.І я не рофлю.Чому я впевнений в цьому?А тому що пенсії не зростають.А хто в нас доляри купує? Пенси на чорний день.Бо, як ще писали в газєтє "аргумєнти і факті" ще в 2008 році, продвинута молодь купує єврикиНагадаю молодшим: до 2010 року, починаючи десь 2000 року, спекулянти всього світу кинулися купувати євро і воно злетіло з кроскурсу 0,95 (десь так) на початку 2000 до 1,56 перед самою кризою в Греції.Тому з євро зарікся звязуватися, ну самі зрозумійте, що втрата тих, хто тримав євро склала по відношенню до доляра аж 40% !!!!!!!І прошу деяких форумчан облишити свою зверхність по відношенню до моєї персони, бо ви не такі вже Ілони Маски в порівнянні зі мноюБез образ, нічого особистогоІ ще трохи спогадів:Радіо Німецька хвиля в період дикого зростання євро (2002 -2010 роки) гордовито казало: " Німеччина пишається тим, що євро дорожче доляра." Ось так, не більше і не менше