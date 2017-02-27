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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11607116081160911610

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 02:02

  zerocool написав:Про все це у статті теж написано, як і про що дефолт-рейтинг від агенції вже ні на що не вплине, на відміну від реального чи технічного дефолту, ось це би вплинуло.

Так пугали как раз тем, что рейтинг станет дефолтным и это неизбежно, если не заплатить. И утверждали, что из этого следует, что следующие кредиты станут дороже. Или я не те пугалки читал.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 02:13

  moveton написав:
  zerocool написав:Про все це у статті теж написано, як і про що дефолт-рейтинг від агенції вже ні на що не вплине, на відміну від реального чи технічного дефолту, ось це би вплинуло.

Так пугали как раз тем, что рейтинг станет дефолтным и это неизбежно, если не заплатить. И утверждали, что из этого следует, что следующие кредиты станут дороже. Или я не те пугалки читал.

Такі лякалки пам'ятаю тільки в русні і прімкнувшім к неї КІ.
Ну, зрозуміло ж, що йде війна на знищення і це на кілька порядків більше впливає на кредити, ніж якийсь там рейтинг. З іншого боку, вона ж допомагає залучити порівняні за сумою гранти безкоштовно.

А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації.
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 03:16

  zerocool написав:А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації.

Та вот это как раз, как там правильно написано "Принципова угода з кредиторами про реструктуризацію була досягнута 22 липня" было новостью неделю назад. И тогда же стали известны условия реструктуризации и начался кипиш среди "счастливых" пересичных, прикупивших ОЗДП за гривны. А вот то, что рейтинг вдруг стал ни на что не влияющим - это действительно новость. Много где месяцами читал, что он прям ужасно увеличивающий стоимость следующих кредитов. И всё сплошь на мове. Не знаю к кому они были примкнувшие.

Ну а в итоге получается, что чуда не произошло и дефолту таки быть. Но только по рейтингу, как и планировалось. А там уже кому надо могут в сортах дефолтов разбираться.
moveton
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