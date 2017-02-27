Додано: Чет 29 сер, 2024 03:16

zerocool написав: А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації. А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації.

Та вот это как раз, как там правильно написано "Принципова угода з кредиторами про реструктуризацію була досягнута 22 липня" было новостью неделю назад. И тогда же стали известны условия реструктуризации и начался кипиш среди "счастливых" пересичных, прикупивших ОЗДП за гривны. А вот то, что рейтинг вдруг стал ни на что не влияющим - это действительно новость. Много где месяцами читал, что он прям ужасно увеличивающий стоимость следующих кредитов. И всё сплошь на мове. Не знаю к кому они были примкнувшие.Ну а в итоге получается, что чуда не произошло и дефолту таки быть. Но только по рейтингу, как и планировалось. А там уже кому надо могут в сортах дефолтов разбираться.