Так пугали как раз тем, что рейтинг станет дефолтным и это неизбежно, если не заплатить. И утверждали, что из этого следует, что следующие кредиты станут дороже. Или я не те пугалки читал.
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Додано: Чет 29 сер, 2024 02:02
Так пугали как раз тем, что рейтинг станет дефолтным и это неизбежно, если не заплатить. И утверждали, что из этого следует, что следующие кредиты станут дороже. Или я не те пугалки читал.
Додано: Чет 29 сер, 2024 02:13
Такі лякалки пам'ятаю тільки в русні і прімкнувшім к неї КІ.
Ну, зрозуміло ж, що йде війна на знищення і це на кілька порядків більше впливає на кредити, ніж якийсь там рейтинг. З іншого боку, вона ж допомагає залучити порівняні за сумою гранти безкоштовно.
А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації.
Додано: Чет 29 сер, 2024 03:16
Та вот это как раз, как там правильно написано "Принципова угода з кредиторами про реструктуризацію була досягнута 22 липня" было новостью неделю назад. И тогда же стали известны условия реструктуризации и начался кипиш среди "счастливых" пересичных, прикупивших ОЗДП за гривны. А вот то, что рейтинг вдруг стал ни на что не влияющим - это действительно новость. Много где месяцами читал, что он прям ужасно увеличивающий стоимость следующих кредитов. И всё сплошь на мове. Не знаю к кому они были примкнувшие.
Ну а в итоге получается, что чуда не произошло и дефолту таки быть. Но только по рейтингу, как и планировалось. А там уже кому надо могут в сортах дефолтов разбираться.
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