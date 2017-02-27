zerocool написав:Про все це у статті теж написано, як і про що дефолт-рейтинг від агенції вже ні на що не вплине, на відміну від реального чи технічного дефолту, ось це би вплинуло.
Так пугали как раз тем, что рейтинг станет дефолтным и это неизбежно, если не заплатить. И утверждали, что из этого следует, что следующие кредиты станут дороже. Или я не те пугалки читал.
Такі лякалки пам'ятаю тільки в русні і прімкнувшім к неї КІ. Ну, зрозуміло ж, що йде війна на знищення і це на кілька порядків більше впливає на кредити, ніж якийсь там рейтинг. З іншого боку, вона ж допомагає залучити порівняні за сумою гранти безкоштовно.
А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації.
zerocool написав:А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації.
Та вот это как раз, как там правильно написано "Принципова угода з кредиторами про реструктуризацію була досягнута 22 липня" было новостью неделю назад. И тогда же стали известны условия реструктуризации и начался кипиш среди "счастливых" пересичных, прикупивших ОЗДП за гривны. А вот то, что рейтинг вдруг стал ни на что не влияющим - это действительно новость. Много где месяцами читал, что он прям ужасно увеличивающий стоимость следующих кредитов. И всё сплошь на мове. Не знаю к кому они были примкнувшие.
Ну а в итоге получается, что чуда не произошло и дефолту таки быть. Но только по рейтингу, как и планировалось. А там уже кому надо могут в сортах дефолтов разбираться.
Банки формують значну частину своїх прибутків від процентів за ОВДП, ставки яких залишаються завищеними, перевищують рівень фактичної інфляції в 3-4 рази. Прямі процентні доходи банків за ОВДП за підсумками 2024 року становитимуть близько 90 млрд. грн. Ще близько 90 млрд. грн. становитимуть доходи банків за депозитними сертифікатами від НБУ, джерелом яких теж виступають витрати Уряду за ОВДП, виплачені Національному банку.
Тому втрати бюджету від надмірних витрат за ОВДП, що лежать в портфелі банків та НБУ доцільно брати до уваги для розрахунку орієнтовної величини підвищення ставки податку на прибуток банків. Якби нові розміщення ОВДП з початку війни здійснювалися за фіксованою ставкою 10 % річних, то за 2 роки (у 2023-2024 р.) витрати Уряду на їх обслуговування були б на 117 млрд грн меншими, з яких близько 103 млрд. грн припадає на банківську систему.
У 2023 р. ставку податку на прибуток банків було підвищено до 50%. В 2024 р. застосовується підвищена ставка податку на прибуток банків розміром 25%. Однак, це компенсує лише частину втрат державного бюджету. Непокритий обсяг втрат держбюджету від сплати завищених процентів на користь банків становить 53,2 млрд. грн. Для повної компенсації втрат ДБУ, понесених від завищених витрат на проценти по ОВДП, ставка податку на прибуток банків в 2024 р. повинна бути підвищеною до 61%. З рис видно: навіщо банкам купляти ОВДП, якщо ставка строкових депсертифікатів - 16% От якби доходи банків за депсертифікатами окремо обкласти ставкою 50%, а по решті прибутку хай би платили 25%. Тоді банки самі попросяться в ОВДП і запрошувати не треба буде, ще й ставку ОВДП можна буде спокійно знизити.
Інший варіант - обмежити обсяг ДС - обсягом обовязкових резервів банків. Не більше. По решті ліквідності банки хай отримують 0% від НБУ. Тоді теж побіжать в ОВДП.
Навуходоносор написав:Та ви що? Які кури?.. Україна - високорозвинена індустріальна держава
в Україні ЩОДНЯ вбивається 1,5-2 мільйони курей. хоча ця галузь не є основною в с/г. наведете пару "індустріальних" прикладів успішного успіху? ну крім мільярда дронів.
Ajax наприклад.
харчова промисловість - багато прикладів. те ж птахівництво - хто сказав, що ця галузь не одна з основних? а те, що ми були найбільшими в світі експортерами сонячної олії? а маслоекстракційний завод - це вже не проста технологія
банківська система доволі цікава, хоча це й не індастріал
Інший варіант - обмежити обсяг ДС - обсягом обовязкових резервів банків. Не більше. По решті ліквідності банки хай отримують 0% від НБУ. Тоді теж побіжать в ОВДП.
Не експерт на відміну пана Богдана, але якщо не помиляюсь, то для того, щоб вкластись в 3-х місячні депосертифікати НБУ банки повинні залучити кошти на депозити від населення (в статі про це не згадується). Саме тому по депосертифікатах і вищі відсотки ніж по ОВДП. Щоб банки мали стимул залучати гривню у населення саме не нерозривні депозити. Таким чином зменшуючи напругу на валютному ринку. Можливо тепер, вартувало би змінити терміни депосертифікатів. Або краще ввести додаткові терміни на 6-9-12 місяців із різною дохідністю. Дохідність 3-х місячних має бути нижчою за дохідність по ОВДП. 6-місячних еквівалентною, а 9-ти та 12-ти - вищою. Таким чином Мінфін завжди зможе розраховувати, що банки прийдуть на аукціон по коротких облігаціях і це буде свого роду "позикою до зарплати". А по довгих паперах - це вже виключно баланс факторів дохідність по гривні/коливання курсу. І банки матимуть вибір. Збирати депозити і вкладатись в довгі депосертифікати та мати більшу дохідність, або купляти ОВДП із меншою дохідністю і не "морочитись" із депозитами від населення. Нагадую, кредитування у країні яка воює - де-факто не може існувати бо не можливо порахувати ризики. Тобто банки в принципі не можуть заробляти по класичній схемі. Я помиляюсь?
Realist написав:Нагадую, кредитування у країні яка воює - де-факто не може існувати бо не можливо порахувати ризики.
Значит страна воевать уже перестала потому, что если в 2022м действительно кредитные лимиты посрезали, то последний год и выдачу их возобновили даже самые осторожные Аккорд и Глобус и активно поднимают имеющиеся со спросом и без спросу. Да и, как просто в отделение забежишь всяких разных банков, обязательно поинтересуются не хочешь ли взять кредит, как ФЛП, а то и, как физик.
А я досі переконаний, що депо сертифікати зі ставками вище облікової ставки НБУ і ніж в ОВДП - це шкідництво для бюджету. Воно було необхідним злом в 22 році, але в 23 вже треба було їх скасовувати, коли готівковий курс зрівнявся з онлайн, ну максимум разом зі скасуванням фіксованого курсу. Нормальним вважаю, щоб ставка була на 0,5-1% нижче облікової ставки НБУ.