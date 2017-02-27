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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11608116091161011611

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 13:40

  moveton написав:
  Realist написав:Нагадую, кредитування у країні яка воює - де-факто не може існувати бо не можливо порахувати ризики.

Значит страна воевать уже перестала потому, что если в 2022м действительно кредитные лимиты посрезали, то последний год и выдачу их возобновили даже самые осторожные Аккорд и Глобус и активно поднимают имеющиеся со спросом и без спросу. Да и, как просто в отделение забежишь всяких разных банков, обязательно поинтересуются не хочешь ли взять кредит, как ФЛП, а то и, как физик.

Не плутайте споживче кредитування із кредитуванням бізнесу для розвитку.
Це дві різні речі за наслідками для економіки.
Споживче кредитування в Україні має обмежений позитивний ефект, оскільки левова частка цих кредитів йде на товари які в Україні не виробляються (додатковий тиск на валютний ринок).
Споживче кредитування буде і далі набирати обертів бо навіть в умовах війни ризики тут дуже просто порахувати. Ба більше. Всі ризики споживчого кредитування давно закладені у його вартість. Як би це банально не звучало, але в Україні (в сегменті споживчого кредитування) сумлінний позичальник платить за не сумлінного.
Realist
 
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