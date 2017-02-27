moveton написав:
Значит страна воевать уже перестала потому, что если в 2022м действительно кредитные лимиты посрезали, то последний год и выдачу их возобновили даже самые осторожные Аккорд и Глобус и активно поднимают имеющиеся со спросом и без спросу. Да и, как просто в отделение забежишь всяких разных банков, обязательно поинтересуются не хочешь ли взять кредит, как ФЛП, а то и, как физик.
Не плутайте споживче кредитування із кредитуванням бізнесу для розвитку.
Це дві різні речі за наслідками для економіки.
Споживче кредитування в Україні має обмежений позитивний ефект, оскільки левова частка цих кредитів йде на товари які в Україні не виробляються (додатковий тиск на валютний ринок).
Споживче кредитування буде і далі набирати обертів бо навіть в умовах війни ризики тут дуже просто порахувати. Ба більше. Всі ризики споживчого кредитування давно закладені у його вартість. Як би це банально не звучало, але в Україні (в сегменті споживчого кредитування) сумлінний позичальник платить за не сумлінного.