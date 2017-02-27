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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11608116091161011611 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024? Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43 Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78 Менше 39,00 1% 1 39,00-39,50 1% 1 39,50-40,00 0 0 40,00-40,50 1% 1 40,50-41,00 9% 7 41,00-41,50 21% 16 41,50-42,00 47% 37 42,00-42,50 9% 7 42,50-43,00 5% 4 43,00-43,50 0 0 43,50-44,00 1% 1 Більше 44,00 4% 3 Всього голосів : 78 Додано: Чет 29 сер, 2024 13:40 moveton написав: Realist написав: Нагадую, кредитування у країні яка воює - де-факто не може існувати бо не можливо порахувати ризики. Нагадую, кредитування у країні яка воює - де-факто не може існувати бо не можливо порахувати ризики.

Значит страна воевать уже перестала потому, что если в 2022м действительно кредитные лимиты посрезали, то последний год и выдачу их возобновили даже самые осторожные Аккорд и Глобус и активно поднимают имеющиеся со спросом и без спросу. Да и, как просто в отделение забежишь всяких разных банков, обязательно поинтересуются не хочешь ли взять кредит, как ФЛП, а то и, как физик. Значит страна воевать уже перестала потому, что если в 2022м действительно кредитные лимиты посрезали, то последний год и выдачу их возобновили даже самые осторожные Аккорд и Глобус и активно поднимают имеющиеся со спросом и без спросу. Да и, как просто в отделение забежишь всяких разных банков, обязательно поинтересуются не хочешь ли взять кредит, как ФЛП, а то и, как физик.

Не плутайте споживче кредитування із кредитуванням бізнесу для розвитку.

Це дві різні речі за наслідками для економіки.

Споживче кредитування в Україні має обмежений позитивний ефект, оскільки левова частка цих кредитів йде на товари які в Україні не виробляються (додатковий тиск на валютний ринок).

Споживче кредитування буде і далі набирати обертів бо навіть в умовах війни ризики тут дуже просто порахувати. Ба більше. Всі ризики споживчого кредитування давно закладені у його вартість. Як би це банально не звучало, але в Україні (в сегменті споживчого кредитування) сумлінний позичальник платить за не сумлінного. Не плутайте споживче кредитування із кредитуванням бізнесу для розвитку.Це дві різні речі за наслідками для економіки.Споживче кредитування в Україні має обмежений позитивний ефект, оскільки левова частка цих кредитів йде на товари які в Україні не виробляються (додатковий тиск на валютний ринок).Споживче кредитування буде і далі набирати обертів бо навіть в умовах війни ризики тут дуже просто порахувати. Ба більше. Всі ризики споживчого кредитування давно закладені у його вартість. Як би це банально не звучало, але в Україні (в сегменті споживчого кредитування) сумлінний позичальник платить за не сумлінного. Realist Повідомлень: 1760 З нами з: 23.01.09 Подякував: 3016 раз. Подякували: 2181 раз. Профіль 1 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 29 сер, 2024 19:06 Ірина_ написав: Богдан Данилишин





Прямі процентні доходи банків за ОВДП за підсумками 2024 року становитимуть близько 90 млрд. грн. Ще близько 90 млрд. грн. становитимуть доходи банків за депозитними сертифікатами від НБУ, джерелом яких теж виступають витрати Уряду за ОВДП, виплачені Національному банку.



Тому втрати бюджету від надмірних витрат за ОВДП, що лежать в портфелі банків та НБУ доцільно брати до уваги для розрахунку орієнтовної величини підвищення ставки податку на прибуток банків.

Якби нові розміщення ОВДП з початку війни здійснювалися за фіксованою ставкою 10 % річних, то за 2 роки (у 2023-2024 р.) витрати Уряду на їх обслуговування були б на 117 млрд грн меншими, з яких близько 103 млрд. грн припадає на банківську систему.



У 2023 р. ставку податку на прибуток банків було підвищено до 50%. В 2024 р. застосовується підвищена ставка податку на прибуток банків розміром 25%. Однак, це компенсує лише частину втрат державного бюджету. Непокритий обсяг втрат держбюджету від сплати завищених процентів на користь банків становить 53,2 млрд. грн.

Для повної компенсації втрат ДБУ, понесених від завищених витрат на проценти по ОВДП, ставка податку на прибуток банків в 2024 р. повинна бути підвищеною до 61%.

З рис видно: навіщо банкам купляти ОВДП, якщо ставка строкових депсертифікатів - 16%

От якби доходи банків за депсертифікатами окремо обкласти ставкою 50%, а по решті прибутку хай би платили 25%. Тоді банки самі попросяться в ОВДП і запрошувати не треба буде, ще й ставку ОВДП можна буде спокійно знизити.



Інший варіант - обмежити обсяг ДС - обсягом обовязкових резервів банків. Не більше. По решті ліквідності банки хай отримують 0% від НБУ. Тоді теж побіжать в ОВДП.



Банки формують значну частину своїх прибутків від процентів за ОВДП, ставки яких залишаються завищеними, перевищують рівень фактичної інфляції в 3-4 рази.Прямі процентні доходи банків за ОВДП за підсумками 2024 року становитимуть близько 90 млрд. грн. Ще близько 90 млрд. грн. становитимуть доходи банків за депозитними сертифікатами від НБУ, джерелом яких теж виступають витрати Уряду за ОВДП, виплачені Національному банку.Тому втрати бюджету від надмірних витрат за ОВДП, що лежать в портфелі банків та НБУ доцільно брати до уваги для розрахунку орієнтовної величини підвищення ставки податку на прибуток банків.Якби нові розміщення ОВДП з початку війни здійснювалися за фіксованою ставкою 10 % річних, то за 2 роки (у 2023-2024 р.) витрати Уряду на їх обслуговування були б на 117 млрд грн меншими, з яких близько 103 млрд. грн припадає на банківську систему.У 2023 р. ставку податку на прибуток банків було підвищено до 50%. В 2024 р. застосовується підвищена ставка податку на прибуток банків розміром 25%. Однак, це компенсує лише частину втрат державного бюджету. Непокритий обсяг втрат держбюджету від сплати завищених процентів на користь банків становить 53,2 млрд. грн.Для повної компенсації втрат ДБУ, понесених від завищених витрат на проценти по ОВДП, ставка податку на прибуток банків в 2024 р. повинна бути підвищеною до 61%.З рис видно: навіщо банкам купляти ОВДП, якщо ставка строкових депсертифікатів - 16%От якби доходи банків за депсертифікатами окремо обкласти ставкою 50%, а по решті прибутку хай би платили 25%. Тоді банки самі попросяться в ОВДП і запрошувати не треба буде, ще й ставку ОВДП можна буде спокійно знизити.Інший варіант - обмежити обсяг ДС - обсягом обовязкових резервів банків. Не більше. По решті ліквідності банки хай отримують 0% від НБУ. Тоді теж побіжать в ОВДП.

не знаю, що Данилишин курить, в мене дохідність на даний момент від"ємна по ОВДП, якщо перевести в USD, а в купоно-карбованцях в 90х всі були мільйонерами не знаю, що Данилишин курить, в мене дохідність на даний момент від"ємна по ОВДП, якщо перевести в USD, а в купоно-карбованцях в 90х всі були мільйонерами flyman

Повідомлень: 36157 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1590 раз. Подякували: 2785 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 11608116091161011611 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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