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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11608116091161011611

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 78
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
21%
16
41,50-42,00
47%
37
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 13:40

  moveton написав:
  Realist написав:Нагадую, кредитування у країні яка воює - де-факто не може існувати бо не можливо порахувати ризики.

Значит страна воевать уже перестала потому, что если в 2022м действительно кредитные лимиты посрезали, то последний год и выдачу их возобновили даже самые осторожные Аккорд и Глобус и активно поднимают имеющиеся со спросом и без спросу. Да и, как просто в отделение забежишь всяких разных банков, обязательно поинтересуются не хочешь ли взять кредит, как ФЛП, а то и, как физик.

Не плутайте споживче кредитування із кредитуванням бізнесу для розвитку.
Це дві різні речі за наслідками для економіки.
Споживче кредитування в Україні має обмежений позитивний ефект, оскільки левова частка цих кредитів йде на товари які в Україні не виробляються (додатковий тиск на валютний ринок).
Споживче кредитування буде і далі набирати обертів бо навіть в умовах війни ризики тут дуже просто порахувати. Ба більше. Всі ризики споживчого кредитування давно закладені у його вартість. Як би це банально не звучало, але в Україні (в сегменті споживчого кредитування) сумлінний позичальник платить за не сумлінного.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 19:06

  Ірина_ написав:Богдан Данилишин

Банки формують значну частину своїх прибутків від процентів за ОВДП, ставки яких залишаються завищеними, перевищують рівень фактичної інфляції в 3-4 рази.
Прямі процентні доходи банків за ОВДП за підсумками 2024 року становитимуть близько 90 млрд. грн. Ще близько 90 млрд. грн. становитимуть доходи банків за депозитними сертифікатами від НБУ, джерелом яких теж виступають витрати Уряду за ОВДП, виплачені Національному банку.

Тому втрати бюджету від надмірних витрат за ОВДП, що лежать в портфелі банків та НБУ доцільно брати до уваги для розрахунку орієнтовної величини підвищення ставки податку на прибуток банків.
Якби нові розміщення ОВДП з початку війни здійснювалися за фіксованою ставкою 10 % річних, то за 2 роки (у 2023-2024 р.) витрати Уряду на їх обслуговування були б на 117 млрд грн меншими, з яких близько 103 млрд. грн припадає на банківську систему.

У 2023 р. ставку податку на прибуток банків було підвищено до 50%. В 2024 р. застосовується підвищена ставка податку на прибуток банків розміром 25%. Однак, це компенсує лише частину втрат державного бюджету. Непокритий обсяг втрат держбюджету від сплати завищених процентів на користь банків становить 53,2 млрд. грн.
Для повної компенсації втрат ДБУ, понесених від завищених витрат на проценти по ОВДП, ставка податку на прибуток банків в 2024 р. повинна бути підвищеною до 61%.
З рис видно: навіщо банкам купляти ОВДП, якщо ставка строкових депсертифікатів - 16%
От якби доходи банків за депсертифікатами окремо обкласти ставкою 50%, а по решті прибутку хай би платили 25%. Тоді банки самі попросяться в ОВДП і запрошувати не треба буде, ще й ставку ОВДП можна буде спокійно знизити.

Інший варіант - обмежити обсяг ДС - обсягом обовязкових резервів банків. Не більше. По решті ліквідності банки хай отримують 0% від НБУ. Тоді теж побіжать в ОВДП.
Зображення

не знаю, що Данилишин курить, в мене дохідність на даний момент від"ємна по ОВДП, якщо перевести в USD, а в купоно-карбованцях в 90х всі були мільйонерами
flyman
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