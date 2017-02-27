Realist написав:Нагадую, кредитування у країні яка воює - де-факто не може існувати бо не можливо порахувати ризики.
Значит страна воевать уже перестала потому, что если в 2022м действительно кредитные лимиты посрезали, то последний год и выдачу их возобновили даже самые осторожные Аккорд и Глобус и активно поднимают имеющиеся со спросом и без спросу. Да и, как просто в отделение забежишь всяких разных банков, обязательно поинтересуются не хочешь ли взять кредит, как ФЛП, а то и, как физик.
Не плутайте споживче кредитування із кредитуванням бізнесу для розвитку. Це дві різні речі за наслідками для економіки. Споживче кредитування в Україні має обмежений позитивний ефект, оскільки левова частка цих кредитів йде на товари які в Україні не виробляються (додатковий тиск на валютний ринок). Споживче кредитування буде і далі набирати обертів бо навіть в умовах війни ризики тут дуже просто порахувати. Ба більше. Всі ризики споживчого кредитування давно закладені у його вартість. Як би це банально не звучало, але в Україні (в сегменті споживчого кредитування) сумлінний позичальник платить за не сумлінного.
Банки формують значну частину своїх прибутків від процентів за ОВДП, ставки яких залишаються завищеними, перевищують рівень фактичної інфляції в 3-4 рази. Прямі процентні доходи банків за ОВДП за підсумками 2024 року становитимуть близько 90 млрд. грн. Ще близько 90 млрд. грн. становитимуть доходи банків за депозитними сертифікатами від НБУ, джерелом яких теж виступають витрати Уряду за ОВДП, виплачені Національному банку.
Тому втрати бюджету від надмірних витрат за ОВДП, що лежать в портфелі банків та НБУ доцільно брати до уваги для розрахунку орієнтовної величини підвищення ставки податку на прибуток банків. Якби нові розміщення ОВДП з початку війни здійснювалися за фіксованою ставкою 10 % річних, то за 2 роки (у 2023-2024 р.) витрати Уряду на їх обслуговування були б на 117 млрд грн меншими, з яких близько 103 млрд. грн припадає на банківську систему.
У 2023 р. ставку податку на прибуток банків було підвищено до 50%. В 2024 р. застосовується підвищена ставка податку на прибуток банків розміром 25%. Однак, це компенсує лише частину втрат державного бюджету. Непокритий обсяг втрат держбюджету від сплати завищених процентів на користь банків становить 53,2 млрд. грн. Для повної компенсації втрат ДБУ, понесених від завищених витрат на проценти по ОВДП, ставка податку на прибуток банків в 2024 р. повинна бути підвищеною до 61%. З рис видно: навіщо банкам купляти ОВДП, якщо ставка строкових депсертифікатів - 16% От якби доходи банків за депсертифікатами окремо обкласти ставкою 50%, а по решті прибутку хай би платили 25%. Тоді банки самі попросяться в ОВДП і запрошувати не треба буде, ще й ставку ОВДП можна буде спокійно знизити.
Інший варіант - обмежити обсяг ДС - обсягом обовязкових резервів банків. Не більше. По решті ліквідності банки хай отримують 0% від НБУ. Тоді теж побіжать в ОВДП.
не знаю, що Данилишин курить, в мене дохідність на даний момент від"ємна по ОВДП, якщо перевести в USD, а в купоно-карбованцях в 90х всі були мільйонерами
сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно 0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн. 41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний, про що я останній час тверджу
Yuri_61 написав:сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно 0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн. 41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний, про що я останній час тверджу
Зміцнення курсу гривні на кілька копійок є частиною політики Національного банку України (НБУ) щодо підтримки стабільності національної валюти. Якщо припустити, що НБУ продовжуватиме зміцнювати гривню на 4 копійки кожного дня, можна приблизно оцінити курс на кінець року.
Розрахунок Кількість днів до 31 грудня 2024 року: Припустимо, що до кінця року залишилося 120 днів. Зміцнення гривні за цей період: 120 днів * 0,04 грн = 4,80 грн. Поточний курс: Припустимо, що поточний курс складає 41,08 грн за 1 долар. Прогнозований курс: 41,08 грн - 4,80 грн = 36,28 грн за долар. Це лише приблизний прогноз, і він залежить від того, чи продовжить НБУ проводити політику стабільного зміцнення гривні. Варто також враховувати, що на курс можуть впливати різні макроекономічні фактори, включаючи інфляцію, економічну ситуацію в країні, зовнішні запозичення та стан міжнародних ринків.
Зважаючи на вашу оцінку, що під ялинку курс може скласти близько 37,64 грн за долар, це близько до оціненого значення в 36,28 грн. Це свідчить про можливість стабільного тренду на зміцнення гривні за умови відсутності серйозних макроекономічних потрясінь.
Yuri_61 написав:сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно 0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн. 41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний, про що я останній час тверджу
Звідки в бюджеті надлишок коштів?) ви розумієте як збираються податки,з чого ПФУ перераховує пенсіонерам?)) курс росте більше,чим менше отримаємо помісячно допомоги. Це є аксіома до кінця цього року.
otshelnick1 написав:Біди на міжбанку впритул приблизились до 41. Проколемо сьогодні цю цифру вниз?
Ситуація на міжбанківському ринку дійсно наближається до критичного рівня 41 грн/USD. Сьогодні на ринку спостерігається активна участь Національного банку України (НБУ), який продовжує втручатися, щоб уникнути різких коливань курсу гривні. Хоча офіційний курс на міжбанку може наблизитися до 41 грн/USD, значне падіння нижче цього рівня малоймовірне, враховуючи заходи НБУ.
Я прогнозуюю, що в найближчі дні коливання курсу будуть залишатися в межах 41-41,6 грн/USD, з потенційним подальшим ослабленням гривні, але без різких обвалів. Відтак, хоча пробиття рівня 41 може статися, серйозного падіння курсу на сьогодні не очікується.
Ця стабілізація курсу пояснюється активною участю НБУ на ринку та обмеженим обсягом валюти для продажу, що дозволяє уникнути значних коливань. Тим не менш, ситуація може змінитися в разі несподіваних макроекономічних або політичних подій.