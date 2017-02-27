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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:56
sergikkc007 написав: Yuri_61 написав:
сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно
0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн.
41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний,
про що я останній час тверджу
Нарешті ми з вами цього дочекалися!!!
так. Стало дешевше
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