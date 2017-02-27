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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11609116101161111612

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2024?

Опитування проводиться до Суб 31 сер, 2024 15:43

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 80
Менше 39,00
3%
2
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
9%
7
41,00-41,50
20%
16
41,50-42,00
48%
38
42,00-42,50
9%
7
42,50-43,00
5%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
4%
3
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:56

  sergikkc007 написав:
  Yuri_61 написав:сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно
0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн.
41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний,
про що я останній час тверджу


Нарешті ми з вами цього дочекалися!!!
так. Стало дешевше
Investor_K
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