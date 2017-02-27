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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:56
sergikkc007 написав: Yuri_61 написав:
сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно
0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн.
41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний,
про що я останній час тверджу
Нарешті ми з вами цього дочекалися!!!
так. Стало дешевше
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:35
Давайте порахуємо поважні кроти...
sens написав:
Звідки в бюджеті надлишок коштів?)
У серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету
надійшло 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.
Це понад утричі більше, ніж у попередньому місяці.
Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, надходження платежів від
Державної податкової служби у серпні становили 100,8 млрд грн,
платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.
Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету
надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів),
Якщо
пОДАТКОВА+мИТНИЦЯ+єсв ЗІБРАЛИ 100,8млрд+51,1млрд+38млрд=189,9млрд
А ЗАХІД надав __________________________________________228,1млрд грн
І надавав як Ви розумієте не в гривнях а у валюті..
То чого дивуватись що гривня укріпляється...
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