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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 сер, 2024 19:56
sergikkc007 написав: Yuri_61 написав:
сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно
0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн.
41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний,
про що я останній час тверджу
Нарешті ми з вами цього дочекалися!!!
так. Стало дешевше
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 20:35
Давайте порахуємо поважні кроти...
sens написав:
Звідки в бюджеті надлишок коштів?)
У серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету
надійшло 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів.
Це понад утричі більше, ніж у попередньому місяці.
Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, надходження платежів від
Державної податкової служби у серпні становили 100,8 млрд грн,
платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.
Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету
надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів),
Якщо
пОДАТКОВА+мИТНИЦЯ+єсв ЗІБРАЛИ 100,8млрд+51,1млрд+38млрд=189,9млрд
А ЗАХІД надав __________________________________________228,1млрд грн
І надавав як Ви розумієте не в гривнях а у валюті..
То чого дивуватись що гривня укріпляється...
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Додано: Нед 01 вер, 2024 12:45
zerocool написав: moveton написав: zerocool написав:
Про все це у статті теж написано, як і про що дефолт-рейтинг від агенції вже ні на що не вплине, на відміну від реального чи технічного дефолту, ось це би вплинуло.
Так пугали как раз тем, что рейтинг станет дефолтным и это неизбежно, если не заплатить. И утверждали, что из этого следует, что следующие кредиты станут дороже. Или я не те пугалки читал.
Такі лякалки пам'ятаю тільки в русні і прімкнувшім к неї КІ.
Ну, зрозуміло ж, що йде війна на знищення і це на кілька порядків більше впливає на кредити, ніж якийсь там рейтинг. З іншого боку, вона ж допомагає залучити порівняні за сумою гранти безкоштовно.
А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації.
Цікаво чи є в цих боргах пункт про форс-мажор...
Але, з іншого боку -- війна лише на сході-півдні.
А більшості країни якось і начхати.
Якось не дуже й форс-мажор.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 14:47
sergikkc007 написав: Yuri_61 написав:
сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно
0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн.
41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний,
про що я останній час тверджу
Нарешті ми з вами цього дочекалися!!!
Что-то пока не видно, чтобы курс на межбанке ежедневно укреплялся на 4 копейки.
Больше похоже на стабилизацию вокруг цифр 41,00-41,30.
Пока как-то так...
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