Yuri_61 написав:сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно 0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн. 41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний, про що я останній час тверджу
У серпні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 386,2 мільярда гривень податків, зборів та обов’язкових платежів. Це понад утричі більше, ніж у попередньому місяці.
Про це свідчать оперативні дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби у серпні становили 100,8 млрд грн, платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 51,1 млрд гривень.
Крім того, у серпні до загального фонду державного бюджету надійшло 228,1 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів),
Якщо пОДАТКОВА+мИТНИЦЯ+єсв ЗІБРАЛИ 100,8млрд+51,1млрд+38млрд=189,9млрд А ЗАХІД надав __________________________________________228,1млрд грн І надавав як Ви розумієте не в гривнях а у валюті.. То чого дивуватись що гривня укріпляється...
zerocool написав:Про все це у статті теж написано, як і про що дефолт-рейтинг від агенції вже ні на що не вплине, на відміну від реального чи технічного дефолту, ось це би вплинуло.
Так пугали как раз тем, что рейтинг станет дефолтным и это неизбежно, если не заплатить. И утверждали, что из этого следует, что следующие кредиты станут дороже. Или я не те пугалки читал.
Такі лякалки пам'ятаю тільки в русні і прімкнувшім к неї КІ. Ну, зрозуміло ж, що йде війна на знищення і це на кілька порядків більше впливає на кредити, ніж якийсь там рейтинг. З іншого боку, вона ж допомагає залучити порівняні за сумою гранти безкоштовно.
А новина скоріше про те, про що я говорив давно - борги ці утрясуть і "реструктуризують" так чи інакше. Це копійки у західних масштабах та ставках ситуації.
Цікаво чи є в цих боргах пункт про форс-мажор...
Але, з іншого боку -- війна лише на сході-півдні. А більшості країни якось і начхати. Якось не дуже й форс-мажор.
Yuri_61 написав:сьогодні НБУ вирішив на 4 копійоки курс гривні підняти. Такими темпами і, якщо тренд не зміниться, під ялинку (31 грудня 2024р.) такими темпами НБУ курс гривні встановить приблизно 0,04 грн.*(20+23+21+22)=3,44 грн. 41,08-3,44= 37,64 грн за 1 нікомунепотрібний, про що я останній час тверджу
Нарешті ми з вами цього дочекалися!!!
Что-то пока не видно, чтобы курс на межбанке ежедневно укреплялся на 4 копейки. Больше похоже на стабилизацию вокруг цифр 41,00-41,30. Пока как-то так...
Нацбанк Украины предлагает заменить копейки новыми монетами под названием "шаг", — глава НБУ Пышный
Для этого нужно будет внести изменения в законодательство. А затем изнашиваемые копейки будут постепенно заменяться "шагами"
НБУ сначала планирует разработать дизайн и изготовить монеты номиналом в 50 шагов. В обороте они появятся постепенно, заменяя изношенные монеты старых образцов, уточнил Пышный. «Монеты «копейка» и «шаг» будут ходить параллельно, – отметил глава НБУ. – Гражданам не нужно будет обменивать копейки на шаги».
Нацбанк Украины предлагает заменить копейки новыми монетами под названием "шаг", — глава НБУ Пышный
Для этого нужно будет внести изменения в законодательство. А затем изнашиваемые копейки будут постепенно заменяться "шагами"
НБУ сначала планирует разработать дизайн и изготовить монеты номиналом в 50 шагов. В обороте они появятся постепенно, заменяя изношенные монеты старых образцов, уточнил Пышный. «Монеты «копейка» и «шаг» будут ходить параллельно, – отметил глава НБУ. – Гражданам не нужно будет обменивать копейки на шаги».
Сьогодні відбулось засідання Бюджетного комітету Верховної Ради.
З важливого - Бюджетний Комітет підтримав законопроєкт №11417 в комітетській версії про зміни до бюджету-2024 і рекомендував ухвалити ухвалити його за основу і в цілому. Планується, що потреби сектору безпеки будуть забезпечені на рівні 500 млрд грн.
Отже, трохи по цифрах: від підвищення податків отримати 30 млрд грн, АЛЕ які ще не затверджені. Тобто, ми збільшуємо бюджет на підвищенні податків, які навіть не затверджені. Це взагалі нонсенс!
Крім того, додаткові 216 млрд грн будуть залучені від розміщення ОВДП. 12,7 млрд грн надійдуть від від акцизів на пальне та тютюн. 115,4 млрд грн надійдуть від скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу.
Нацбанк Украины предлагает заменить копейки новыми монетами под названием "шаг", — глава НБУ Пышный
Для этого нужно будет внести изменения в законодательство. А затем изнашиваемые копейки будут постепенно заменяться "шагами"
НБУ сначала планирует разработать дизайн и изготовить монеты номиналом в 50 шагов. В обороте они появятся постепенно, заменяя изношенные монеты старых образцов, уточнил Пышный. «Монеты «копейка» и «шаг» будут ходить параллельно, – отметил глава НБУ. – Гражданам не нужно будет обменивать копейки на шаги».
Сьогодні відбулось засідання Бюджетного комітету Верховної Ради.
З важливого - Бюджетний Комітет підтримав законопроєкт №11417 в комітетській версії про зміни до бюджету-2024 і рекомендував ухвалити ухвалити його за основу і в цілому. Планується, що потреби сектору безпеки будуть забезпечені на рівні 500 млрд грн.
Отже, трохи по цифрах: від підвищення податків отримати 30 млрд грн, АЛЕ які ще не затверджені. Тобто, ми збільшуємо бюджет на підвищенні податків, які навіть не затверджені. Це взагалі нонсенс!
Крім того, додаткові 216 млрд грн будуть залучені від розміщення ОВДП. 12,7 млрд грн надійдуть від від акцизів на пальне та тютюн. 115,4 млрд грн надійдуть від скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу.
ноу-хау: об"яви дефолт, отримай прибуток, схема робоча на 146%
Slon_Nosov написав:Краще вже відмовитись зовсім від заліза...
Шо, опять? Только ж недавно целые гривни от 1 до 10 на железные заменили потому, что такие типа дешевле. Теперь обратно? Я так-то за потому, что бумага в кошельке легче и удобнее, чем монеты разгребать, но к замене "копийок" (и совсем они не "копейки") на шаги это никак не относится. Тут понятно, что НБУ хочет патриотическую активность изобразить. Все остальные свои задачи он уже решил.