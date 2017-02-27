RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11610116111161211613

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 8
Менше 39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
25%
2
41,50-42,00
63%
5
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4312
З нами з: 14.09.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1971 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 19:50

  Xenon написав:https://forbes.ua/ru/news/nbu-zaminit-kopiyki-na-shagi-z-chim-povyazana-tsya-istorichna-initsiativa-30082024-23342

Кстати, хороший пример красивого умолчания, Из статьи:
«Шаг» – название разменной монеты Украины, которая использовалась в XVII веке во времена Гетманщины и была возрождена в эпоху восстановления украинской государственности в 1917–1921 годах.

А в википедии:
Шагом звичайно називали польсько-литовську срібну монету XVII-XVIII ст. вартістю трьох грошів (трояк), карбованої з 1528, особливо за Сигізмунда III у 1618-1624.

У Російській імперії 1 шаг = 2 копійки, через що назву «шаг» перенесено й на пізнішу російську мідяну монету вартістю 2 копійок. Після 1839 з встановленням у Росії перерахунку на «срібло» найменування «шаг» було перенесене на 1/2 копійки «сріблом» («деньги») і в такому значенні вживалося до 1917 року.

Т.е. монета оказывается совсем не самобытно украинская да и если уж велено забыть обо всём из Российской Империи, то странно её вспоминать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4762
З нами з: 23.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11610116111161211613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, sens і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3450, 3451, 3452
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34514 37069994
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2024 18:15
greenozon
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1988 13293114
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2024 15:48
somilitark
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23217415
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.