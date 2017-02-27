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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11610116111161211613

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 12
Менше 39,00
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0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
17%
2
41,50-42,00
67%
8
42,00-42,50
8%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 19:50

  Xenon написав:https://forbes.ua/ru/news/nbu-zaminit-kopiyki-na-shagi-z-chim-povyazana-tsya-istorichna-initsiativa-30082024-23342

Кстати, хороший пример красивого умолчания, Из статьи:
«Шаг» – название разменной монеты Украины, которая использовалась в XVII веке во времена Гетманщины и была возрождена в эпоху восстановления украинской государственности в 1917–1921 годах.

А в википедии:
Шагом звичайно називали польсько-литовську срібну монету XVII-XVIII ст. вартістю трьох грошів (трояк), карбованої з 1528, особливо за Сигізмунда III у 1618-1624.

У Російській імперії 1 шаг = 2 копійки, через що назву «шаг» перенесено й на пізнішу російську мідяну монету вартістю 2 копійок. Після 1839 з встановленням у Росії перерахунку на «срібло» найменування «шаг» було перенесене на 1/2 копійки «сріблом» («деньги») і в такому значенні вживалося до 1917 року.

Т.е. монета оказывается совсем не самобытно украинская да и если уж велено забыть обо всём из Российской Империи, то странно её вспоминать.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:48

  Slon_Nosov написав:
  Xenon написав:
Нацбанк Украины предлагает заменить копейки новыми монетами под названием "шаг", — глава НБУ Пышный

Для этого нужно будет внести изменения в законодательство. А затем изнашиваемые копейки будут постепенно заменяться "шагами"

НБУ сначала планирует разработать дизайн и изготовить монеты номиналом в 50 шагов. В обороте они появятся постепенно, заменяя изношенные монеты старых образцов, уточнил Пышный. «Монеты «копейка» и «шаг» будут ходить параллельно, – отметил глава НБУ. – Гражданам не нужно будет обменивать копейки на шаги».

https://forbes.ua/ru/news/nbu-zaminit-k ... 2024-23342


Краще вже відмовитись зовсім від заліза, мав на увазі копійки...
метал довше працює,тому 1000 грн однією монетою
sens
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:15

  flyman написав:
  Xenon написав:
Нацбанк Украины предлагает заменить копейки новыми монетами под названием "шаг", — глава НБУ Пышный
Для этого нужно будет внести изменения в законодательство. А затем изнашиваемые копейки будут постепенно заменяться "шагами"

https://forbes.ua/ru/news/nbu-zaminit-k ... 2024-23342


чому не "крок"?

Здесь подробнее от первоисточника; девальвированная за войну ден. единица - будет, ДУМАЮ, ревальвирована как в 1961-м...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vidnovl ... ka-na-shag

"шаг" - НЕ официальное наименование ден. единицы, а народное, так как на территории нынешней Украины ходили деньги и Великого Княжества Литовского и Польши, Золотой Орды, Австро-Венгрии, и России*, чтобы понимать, эквивалент в той или иной валюте. ХОТЯ считаю эту затею - "не на часі", НЕУЖЕЛИ все остальные вопросы - решены уже, деньги "лишние" - появились в бюджете?
* https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 1%82%D1%8C
Востаннє редагувалось Миша-клиент в Пон 02 вер, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:28

  Миша-клиент написав:Здесь подробнее от первоисточника; девальвированная за войну ден. единица - будет, ДУМАЮ, ревальвирована как в 1961-м...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/vidnovl ... ka-na-shag

Там вообще квасный патриотизм зашкаливает. "Назва “шаг” давнього українського походження.. Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури." Подумаешь какая-то там Польша с Литвой. Вся Речь Посполитая - это Украина была! Хотя те самые гетьманы, которые предпочли от Польши под Россию перебежать, сильно бы удивились.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:57

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України

Это уже проблема наших кредиторов, а не наша :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:17

  Victor8 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Victor8 написав:Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?

Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...
  Victor8 написав:Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?

Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках...

По штрафам: а зачем государству ждать аж до сентября?
Предполагаю, что с июля штрафы стразу и посыпятся на очень многих...
В этом и есть определнный смысл - конкретная дата, после которой сразу штраф. Есть предположение, что штрафы будут выписывать пачками...

По выходу со счетов: основной выход был в январе, феврале этого года. Это как я понял.
Те, кто хотел - тот уже вышел. В том числе и в валюту всё перевел.
А сейчас со счетов особо уже и нечего снимать, или почти нечего. IMHO.

Но, мнение форумчан интересно, кто как видит эту ситуацию.

Ваші догадки не були вірними, ніхто пачками штрафи не виписує, станом на сьогодні їх взагалі не виписують! Біля 5 мільйонів чоловіків не оновили свої дані! Поки що без видимих покарань!
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