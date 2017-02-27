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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 12
Менше 39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
17%
2
41,50-42,00
67%
8
42,00-42,50
8%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
Більше 44,00
8%
1
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 08:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:офіційно вирішили задерти податки для тих хто офіційно працює


У нас в стране, как я понимаю, всех, кто работает официально считают за лохов. Судите сами: их мобилизуют, им налоги поднимают, им ещё какие-то ограничения вводят.
Andrey2512
 
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