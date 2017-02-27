Victor8 написав:

Дюрі-бачі написав: Victor8 написав: Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года? Инетерсен такой момент: будут лм массовые штрафы для тех, кто не обновил военные данные и проигнорировал повестики после 16 июля 2024 года?

Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...

Victor8 написав: Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет? Если будут - то тогда свободной гривны сразу станет меньше, или нет?

Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках... Я переконаний, що будуть, але пізніше - десь у вересні...Почнеться вихід з рахунків в готівку, очікую дефіцит на готівковому ринку валюти, проблеми з видачею валюти в банках...

По штрафам: а зачем государству ждать аж до сентября?Предполагаю, что с июля штрафы стразу и посыпятся на очень многих...В этом и есть определнный смысл - конкретная дата, после которой сразу штраф. Есть предположение, что штрафы будут выписывать пачками...По выходу со счетов: основной выход был в январе, феврале этого года. Это как я понял.Те, кто хотел - тот уже вышел. В том числе и в валюту всё перевел.А сейчас со счетов особо уже и нечего снимать, или почти нечего. IMHO.Но, мнение форумчан интересно, кто как видит эту ситуацию.