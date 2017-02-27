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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:21
Andrey2512 написав: sens написав:
офіційно вирішили задерти податки для тих хто офіційно працює
У нас в стране, как я понимаю, всех, кто работает официально считают за лохов. Судите сами: их мобилизуют, им налоги поднимают, им ещё какие-то ограничения вводят.
А десь в країнах може бути інакше?
Рівень дописувачів зростає від'ємно?
25-го лютого 22-го року в багатьох військкоматах почали формувати повістки тим хто брав участь в АТО і безробітним. Безробітних не мобілізують?
А податки не піднімають безробітним? Дичина вищого левела, виявляється на АЗС і в рітейлі є дві ціни, окремо є прайси для тих хто не платить податки
А ще є фінмоніторінг, приходять люди з парусот тисяч гривень, а їм блокують рахунок, бо без офіційних доходів справи не буде.
А ще є пенсія і пільги, хитрозробленим потім дійде щось, коли хліба і прості ліки не буде за що купити, але це буде трохи пізніше.
Думати і міркувати не модно? Легше заходить зрадофільські рашамеседжі ?
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:26
somilitark безробітний - это официальный статус человека, стоящего на учёте в центре занятости?
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Andrey2512
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:33
Andrey2512 написав:somilitark
безробітний - это официальный статус человека, стоящего на учёте в центре занятости?
А яка різниця хто де стоїть?
Я бачу що і 9-ть класів ви не закінчили, зато є форуми, де дурь кожного дуже яскраво підсвічується)))
П.с. відкриває воєнком базу даних чоловіків, там є дві категорії, ті хто працює і крапка.
Всі хто не працює, той хто? Важливо чи оформлена людина чи ні? Гарні питання, глибинні по суті
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:45
Andrey2512 написав:somilitark
безробітний - это официальный статус человека, стоящего на учёте в центре занятости?
До центру зайнятості можна звернутися щодо пошуку роботи, навіть при офіційному працевлаштуванні,далі отримати довідку що знаходиться в пошуку роботи,при цьому не отримуєш жодних нарахуваннь від Держави. Я з ЖКС ( ЖЕК) отримав довідку характеристику з місця проживання ( не реєстрації) , в центрі зайнятості довідку що шукаю роботу, в суді надав клопотання щодо долучення до матеріалів справи. Тому різниця в папірцях дійсно є.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:45
somilitark написав: Andrey2512 написав:somilitark
безробітний - это официальный статус человека, стоящего на учёте в центре занятости?
А яка різниця хто де стоїть?
Я бачу що і 9-ть класів ви не закінчили, зато є форуми, де дурь кожного дуже яскраво підсвічується)))
П.с. відкриває воєнком базу даних чоловіків, там є дві категорії, ті хто працює і крапка.
Всі хто не працює, той хто? Важливо чи оформлена людина чи ні? Гарні питання, глибинні по суті
Во пригорело) Тыкать незнакомому своими домыслами - поступок не от большого ума или от невежества.
ЗУ "Про зайнятість населення"
Стаття 43. Статус безробітного
1. Статусу безробітного може набути:
1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
2) особа з інвалідністю, яка не досягла встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю";
3) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників.
2. Статус безробітного надається зазначеним у частині першій цієї статті особам за їх особистою заявою у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.
Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, визначається Кабінетом Міністрів України.
Как ТЦК определяет статус "безработного"? В налоговую обращается?) Или опять таки, дёргают тех, кто официально стоит на учёте?
Востаннє редагувалось Andrey2512
в Вів 03 вер, 2024 09:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:46
somilitark написав: Andrey2512 написав: sens написав:
офіційно вирішили задерти податки для тих хто офіційно працює
У нас в стране, как я понимаю, всех, кто работает официально считают за лохов. Судите сами: их мобилизуют, им налоги поднимают, им ещё какие-то ограничения вводят.
А десь в країнах може бути інакше?
Рівень дописувачів зростає від'ємно?
25-го лютого 22-го року в багатьох військкоматах почали формувати повістки тим хто брав участь в АТО і безробітним. Безробітних не мобілізують?
А податки не піднімають безробітним? Дичина вищого левела, виявляється на АЗС і в рітейлі є дві ціни, окремо є прайси для тих хто не платить податки
А ще є фінмоніторінг, приходять люди з парусот тисяч гривень, а їм блокують рахунок, бо без офіційних доходів справи не буде.
А ще є пенсія і пільги, хитрозробленим потім дійде щось, коли хліба і прості ліки не буде за що купити, але це буде трохи пізніше.
Думати і міркувати не модно? Легше заходить зрадофільські рашамеседжі ?
В АТБ точно є різниця - вартість товару, знижка , з карткою АТБ. Доречі готівкою дорожче)))
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:54
Andrey2512
В першу чергу чіпають тих, хто не несе ніякої користі економіці, безробітних гріх не чіпати. Їм почали виписувати повістки одразу.
Чому деяких цінних робітників офіційно бронюють?
З дирявої логіки тих хто працює більше всіх напрягають, чи є виключення?
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:14
МВФ розпочав п'ятий перегляд програми розширеного фінансування EFF.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив початок місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
Під час розмови обговорювалася можливість конфіскації російських активів для підтримки України.
Україна продовжує реалізацію реформ в рамках програми Ukraine Facility.
МВФ розпочав місію, аби переглянути вп'яте програму розширеного фінансування EFF. Завдяки цьому Україна може отримати 1,1 мільярда доларів уже цієї осені.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:38
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Як зміняться податки з жовтня
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Ірина_
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