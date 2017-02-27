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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 18
Менше 39,00
6%
1
39,00-39,50
6%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
6%
1
41,00-41,50
17%
3
41,50-42,00
50%
9
42,00-42,50
6%
1
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
6%
1
Більше 44,00
6%
1
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:24

  somilitark написав:Andrey2512
В першу чергу чіпають тих, хто не несе ніякої користі економіці, безробітних гріх не чіпати. Їм почали виписувати повістки одразу.


Не думав, що буду писати Вам, що Ви не праві і далекі від цих процесів.
При "чіпанні" відсутній будь-який аналіз корисності економіці. "Чіпають" тих, хто більш доступний, а найбільш доступні ті, хто працює в "білу", тому їх і в першу чергу мобілізували(ють) - тут Андрій правий. Корисність економіці ТЦК "до лампочки".
Підвищили, наприклад, військовий збір. Кого торкнулося це підвищення? Тих, хто працює в "білу". Вони стануть отримувати на 3,5% менше. А ті хто отримував в конверті - їх сума не зменшиться. І тут Андрій правий.

А ось, якби замість усіх цих підвищень, що заплановані, підвищили тільки б ПДВ, це торкнулося б усіх. Платити більше стали б усі, а не тільки офіційно зареєстровані.
А поки (і так у нас завжди було і є), як правильно пише Андрій "У нас в стране, как я понимаю, всех, кто работает официально считают за лохов. Судите сами: их мобилизуют, им налоги поднимают, им ещё какие-то ограничения вводят."
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:48

  Hennady написав:
Не думав

Це реально проблєма вас з Андрієм.
Більше можна не продовжувати, але факт залишається фактом, я трохи знаю кухню всередині і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.
Це не ваші фантазії хто що там оцінює чи ні, це факт.
Я також знаю, що керівник ТЦК не сам "вигадав" таку постановку питання, але не буду казати хто дав таке доручення, бо ви з Андрієм чудово варитесь в рашафейках і будь яке згадування держави у вас викликає лють і ненависть.
Я не буду стверджувати що ви ждунішки, але можуть люди і самі зробити висновки, тут теж багато роздумів не треба.
Що ще продовжувати, напевне більше намає чого добавити, українське у вас викликає огиду і ніякі аргументи не діють.
Погано, що за таких як ви, саме зараз люди гинуть і калічаться, поки ви тут гадаєте, що ще держава вам не додала(((
somilitark
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