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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 13:24
somilitark написав:Andrey2512
В першу чергу чіпають тих, хто не несе ніякої користі економіці, безробітних гріх не чіпати. Їм почали виписувати повістки одразу.
Не думав, що буду писати Вам, що Ви не праві і далекі від цих процесів.
При "чіпанні" відсутній будь-який аналіз корисності економіці. "Чіпають" тих, хто більш доступний, а найбільш доступні ті, хто працює в "білу", тому їх і в першу чергу мобілізували(ють) - тут Андрій правий. Корисність економіці ТЦК "до лампочки".
Підвищили, наприклад, військовий збір. Кого торкнулося це підвищення? Тих, хто працює в "білу". Вони стануть отримувати на 3,5% менше. А ті хто отримував в конверті - їх сума не зменшиться. І тут Андрій правий.
А ось, якби замість усіх цих підвищень, що заплановані, підвищили тільки б ПДВ, це торкнулося б усіх. Платити більше стали б усі, а не тільки офіційно зареєстровані.
А поки (і так у нас завжди було і є), як правильно пише Андрій "У нас в стране, как я понимаю, всех, кто работает официально считают за лохов. Судите сами: их мобилизуют, им налоги поднимают, им ещё какие-то ограничения вводят."
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Hennady
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Додано: Вів 03 вер, 2024 13:48
Hennady написав:
Не думав
Це реально проблєма вас з Андрієм.
Більше можна не продовжувати, але факт залишається фактом, я трохи знаю кухню всередині і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.
Це не ваші фантазії хто що там оцінює чи ні, це факт.
Я також знаю, що керівник ТЦК не сам "вигадав" таку постановку питання, але не буду казати хто дав таке доручення, бо ви з Андрієм чудово варитесь в рашафейках і будь яке згадування держави у вас викликає лють і ненависть.
Я не буду стверджувати що ви ждунішки, але можуть люди і самі зробити висновки, тут теж багато роздумів не треба.
Що ще продовжувати, напевне більше намає чого добавити, українське у вас викликає огиду і ніякі аргументи не діють.
Погано, що за таких як ви, саме зараз люди гинуть і калічаться, поки ви тут гадаєте, що ще держава вам не додала(((
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somilitark
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