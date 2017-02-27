Додано: Вів 03 вер, 2024 13:48

Hennady написав:

Не думав Не думав

Це реально проблєма вас з Андрієм.Більше можна не продовжувати, але факт залишається фактом, я трохи знаю кухню всередині і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.Це не ваші фантазії хто що там оцінює чи ні, це факт.Я також знаю, що керівник ТЦК не сам "вигадав" таку постановку питання, але не буду казати хто дав таке доручення, бо ви з Андрієм чудово варитесь в рашафейках і будь яке згадування держави у вас викликає лють і ненависть.Я не буду стверджувати що ви ждунішки, але можуть люди і самі зробити висновки, тут теж багато роздумів не треба.Що ще продовжувати, напевне більше намає чого добавити, українське у вас викликає огиду і ніякі аргументи не діють.Погано, що за таких як ви, саме зараз люди гинуть і калічаться, поки ви тут гадаєте, що ще держава вам не додала(((