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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 25
Менше 39,00
4%
1
39,00-39,50
4%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
1
41,00-41,50
16%
4
41,50-42,00
52%
13
42,00-42,50
12%
3
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
4%
1
Більше 44,00
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:24

  somilitark написав:Andrey2512
В першу чергу чіпають тих, хто не несе ніякої користі економіці, безробітних гріх не чіпати. Їм почали виписувати повістки одразу.


Не думав, що буду писати Вам, що Ви не праві і далекі від цих процесів.
При "чіпанні" відсутній будь-який аналіз корисності економіці. "Чіпають" тих, хто більш доступний, а найбільш доступні ті, хто працює в "білу", тому їх і в першу чергу мобілізували(ють) - тут Андрій правий. Корисність економіці ТЦК "до лампочки".
Підвищили, наприклад, військовий збір. Кого торкнулося це підвищення? Тих, хто працює в "білу". Вони стануть отримувати на 3,5% менше. А ті хто отримував в конверті - їх сума не зменшиться. І тут Андрій правий.

А ось, якби замість усіх цих підвищень, що заплановані, підвищили тільки б ПДВ, це торкнулося б усіх. Платити більше стали б усі, а не тільки офіційно зареєстровані.
А поки (і так у нас завжди було і є), як правильно пише Андрій "У нас в стране, как я понимаю, всех, кто работает официально считают за лохов. Судите сами: их мобилизуют, им налоги поднимают, им ещё какие-то ограничения вводят."
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 13:48

  Hennady написав:
Не думав

Це реально проблєма вас з Андрієм.
Більше можна не продовжувати, але факт залишається фактом, я трохи знаю кухню всередині і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.
Це не ваші фантазії хто що там оцінює чи ні, це факт.
Я також знаю, що керівник ТЦК не сам "вигадав" таку постановку питання, але не буду казати хто дав таке доручення, бо ви з Андрієм чудово варитесь в рашафейках і будь яке згадування держави у вас викликає лють і ненависть.
Я не буду стверджувати що ви ждунішки, але можуть люди і самі зробити висновки, тут теж багато роздумів не треба.
Що ще продовжувати, напевне більше намає чого добавити, українське у вас викликає огиду і ніякі аргументи не діють.
Погано, що за таких як ви, саме зараз люди гинуть і калічаться, поки ви тут гадаєте, що ще держава вам не додала(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:49

  Victor8 написав:МВФ розпочав місію

Завдяки цьому Україна може отримати 1,1 мільярда доларів уже цієї осені.

А може не отримати 1,1 млрд...
А може уже не цієї осені...

"А можете быть корова..."©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:59

  Victor8 написав:МВФ розпочав п'ятий перегляд програми розширеного фінансування EFF.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив початок місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
Під час розмови обговорювалася можливість конфіскації російських активів для підтримки України.
Україна продовжує реалізацію реформ в рамках програми Ukraine Facility.

МВФ розпочав місію, аби переглянути вп'яте програму розширеного фінансування EFF. Завдяки цьому Україна може отримати 1,1 мільярда доларів уже цієї осені.

В конечном итоге поднимут налоги и тарифы. :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.


Якась є база безробітних у ТЦК?)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:06

  копейка написав:В конечном итоге поднимут налоги и тарифы. :mrgreen:

Надіємось, що обмежаться просто перейменуванням когось/чогось на Шаг :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:23

  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:МВФ розпочав місію

Завдяки цьому Україна може отримати 1,1 мільярда доларів уже цієї осені.

А може не отримати 1,1 млрд...
А може уже не цієї осені...

"А можете быть корова..."©

Обоснуйте.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 19:08

  Andrey2512 написав:
  somilitark написав:і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.


Якась є база безробітних у ТЦК?)))

В ТЦК абсолютно відірвані від реалій потвори. В приватній бесіді з в.о. керівника ТЦК, від нього прозвучало "ми вас всіх бачимо через пенс.фонд, достанемо всіх". Людолови йдуть по шляху меншого спротиву та працюють з "білими працівниками" з метою добити економіку, а безробітні хіба що випадково в АТБ можуть отримати повістку. В мене мобілізовано в 22 році 5 осіб, в 23 ще двоє, в цьому році теж двоє і п"ятеро з повістками проходять ВЛК. Бо чого так? Бо на ТОВ ведення військового обліку, журнал обліку, листування з ТЦК, звірки. З минулого понеділка ТОВ проходить перевірку ведення військового обліку. В комісії два заброньованих тіла з ОВА і ухилянт з ТЦК. В перший день одразу заявили з посмішкою "готуйтеся до штрафів". Окремо штраф на ТОВ, окремо на керівника.
У підрядника всі працівники працюють в чорну. Не мобілізовано ще нікого. Але ж партійний актив тут жопу собі порве, доказуючи, що в першу чергу гребуть маргиналів
whois2010
 
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