|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:24
somilitark написав:Andrey2512
В першу чергу чіпають тих, хто не несе ніякої користі економіці, безробітних гріх не чіпати. Їм почали виписувати повістки одразу.
Не думав, що буду писати Вам, що Ви не праві і далекі від цих процесів.
При "чіпанні" відсутній будь-який аналіз корисності економіці. "Чіпають" тих, хто більш доступний, а найбільш доступні ті, хто працює в "білу", тому їх і в першу чергу мобілізували(ють) - тут Андрій правий. Корисність економіці ТЦК "до лампочки".
Підвищили, наприклад, військовий збір. Кого торкнулося це підвищення? Тих, хто працює в "білу". Вони стануть отримувати на 3,5% менше. А ті хто отримував в конверті - їх сума не зменшиться. І тут Андрій правий.
А ось, якби замість усіх цих підвищень, що заплановані, підвищили тільки б ПДВ, це торкнулося б усіх. Платити більше стали б усі, а не тільки офіційно зареєстровані.
А поки (і так у нас завжди було і є), як правильно пише Андрій "У нас в стране, как я понимаю, всех, кто работает официально считают за лохов. Судите сами: их мобилизуют, им налоги поднимают, им ещё какие-то ограничения вводят."
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:48
Hennady написав:
Не думав
Це реально проблєма вас з Андрієм.
Більше можна не продовжувати, але факт залишається фактом, я трохи знаю кухню всередині і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.
Це не ваші фантазії хто що там оцінює чи ні, це факт.
Я також знаю, що керівник ТЦК не сам "вигадав" таку постановку питання, але не буду казати хто дав таке доручення, бо ви з Андрієм чудово варитесь в рашафейках і будь яке згадування держави у вас викликає лють і ненависть.
Я не буду стверджувати що ви ждунішки, але можуть люди і самі зробити висновки, тут теж багато роздумів не треба.
Що ще продовжувати, напевне більше намає чого добавити, українське у вас викликає огиду і ніякі аргументи не діють.
Погано, що за таких як ви, саме зараз люди гинуть і калічаться, поки ви тут гадаєте, що ще держава вам не додала(((
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13346
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 704 раз.
- Подякували: 3857 раз.
-
- Профіль
-
5
5
Додано: Вів 03 вер, 2024 16:49
Victor8 написав:
МВФ розпочав місію
Завдяки цьому Україна може отримати 1,1 мільярда доларів уже цієї осені.
А може не отримати 1,1 млрд...
А може уже не цієї осені...
"А можете быть корова..."©
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5281
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1686 раз.
- Подякували: 297 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 вер, 2024 16:59
Victor8 написав:
МВФ розпочав п'ятий перегляд програми розширеного фінансування EFF.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив початок місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.Під час розмови обговорювалася можливість конфіскації російських активів для підтримки України.
Україна продовжує реалізацію реформ в рамках програми Ukraine Facility.
МВФ розпочав місію, аби переглянути вп'яте програму розширеного фінансування EFF. Завдяки цьому Україна може отримати 1,1 мільярда доларів уже цієї осені.
В конечном итоге поднимут налоги и тарифы.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 709
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 17:03
somilitark написав:
і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.
Якась є база безробітних у ТЦК?)))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 1075
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 407
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 03 вер, 2024 17:23
flysoulfly написав: Victor8 написав:
МВФ розпочав місію
Завдяки цьому Україна може отримати 1,1 мільярда доларів уже цієї осені.
А може не отримати 1,1 млрд...
А може уже не цієї осені...
"А можете быть корова..."©
Обоснуйте.
-
Victor8
-
-
- Повідомлень: 923
- З нами з: 27.11.14
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 03 вер, 2024 19:08
Andrey2512 написав: somilitark написав:
і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.
Якась є база безробітних у ТЦК?)))
В ТЦК абсолютно відірвані від реалій потвори. В приватній бесіді з в.о. керівника ТЦК, від нього прозвучало "ми вас всіх бачимо через пенс.фонд, достанемо всіх". Людолови йдуть по шляху меншого спротиву та працюють з "білими працівниками" з метою добити економіку, а безробітні хіба що випадково в АТБ можуть отримати повістку. В мене мобілізовано в 22 році 5 осіб, в 23 ще двоє, в цьому році теж двоє і п"ятеро з повістками проходять ВЛК. Бо чого так? Бо на ТОВ ведення військового обліку, журнал обліку, листування з ТЦК, звірки. З минулого понеділка ТОВ проходить перевірку ведення військового обліку. В комісії два заброньованих тіла з ОВА і ухилянт з ТЦК. В перший день одразу заявили з посмішкою "готуйтеся до штрафів". Окремо штраф на ТОВ, окремо на керівника.
У підрядника всі працівники працюють в чорну. Не мобілізовано ще нікого. Але ж партійний актив тут жопу собі порве, доказуючи, що в першу чергу гребуть маргиналів
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:28
whois2010 написав:
В приватній бесіді з в.о. керівника ТЦК, від нього прозвучало "ми вас всіх бачимо через пенс.фонд, достанемо всіх". Людолови йдуть по шляху меншого спротиву та працюють з "білими працівниками" з метою добити економіку, а безробітні хіба що випадково в АТБ можуть отримати повістку.
Ось про що я й кажу. Й безробітних ловлять по списку тих, хто на обліку в центрі зайнятості.
Наприклад, якщо людина змінила місце мешкання, працює в чорну, то хрєн де її знайдуть. Навіть якщо випишуть повістку, то за неявку що буде? Нічого.
Хоча я здогадуюся, що тих, хто не на обліку - одразу в бусік незламності.
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 1075
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 вер, 2024 21:38
... я трохи знаю кухню всередині і на нараді у керівника ТЦК після 24.02.22 першим кому почались друкуватись повістки це були учасникі АТО і безробітні.
у наш час пишатись знайомством з тцк - це як пишатись тим, що голосував за Зе-банду у 2019
по учасникам АТО бази були свіжі (+ дійсно військовий досвід) - тому і почали з них, а далі пішло по принципу "стрижи бабло та виконуй план": заганяють всіх, а далі - в залежності від платеспроможності загнаних
кількість летальних "нещасних випадків" від знайомства з тцк (навіть у реальних інвалідів) та спійманих очільників тцк з баулами $$$ - лише верхівка айсбергу
але кожен і так приблизно знає про це, тому не треба намагатись переконувати тут когось; під "стрижи бабло" підпадають ті, хто працює більш-менш офіційно, під "виконуй план" - безхатьки та інші, кому не пощастило
-
AFed
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 21.01.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34515
|37071331
|
|
|1988
|13293434
|
|
|7978
|23217631
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|