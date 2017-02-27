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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:00
така була зрадазрада у всьому і всюди -
Феодал написав:
"ВМФ чинить тиск на Україну. Фонд вимагає збільшити податки та девальвувати гривню для того, щоб розблокувати виділення $1.1 млрд — Bloomberg"
- ну і де навіть фіксинг перед суботою?
й звідки взявся якийсь "позитив" у курсових очікуваннях...
чи такий врожайврожай буде весь вересень...
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:14
flysoulfly написав:
така була зрадазрада у всьому і всюди -
Феодал написав:
"ВМФ чинить тиск на Україну. Фонд вимагає збільшити податки та девальвувати гривню для того, щоб розблокувати виділення $1.1 млрд — Bloomberg"
- ну і де навіть фіксинг перед суботою?
й звідки взявся якийсь "позитив" у курсових очікуваннях...
чи такий врожайврожай буде весь вересень...
там Охріменко пояснює, що в МВФ в меморандумах весь час це фігурує: "підняти податки, девальвувати нацвалюту", бо в них так "книжка пише", та й і дають який ярд на скільки там років, не те що ЄС чи США, так що буря в стакані
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:18
flysoulfly написав:
така була зрадазрада у всьому і всюди -
Феодал написав:
"ВМФ чинить тиск на Україну. Фонд вимагає збільшити податки та девальвувати гривню для того, щоб розблокувати виділення $1.1 млрд — Bloomberg"
- ну і де навіть фіксинг перед суботою?
й звідки взявся якийсь "позитив" у курсових очікуваннях...
чи такий врожайврожай буде весь вересень...
думаю що це питання часу.
Через тиждень засідання фрс по ключовій ставці - це теж цікавий момент
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Додано: П'ят 06 вер, 2024 22:46
flysoulfly написав:
така була зрадазрада у всьому і всюди -
Феодал написав:
"ВМФ чинить тиск на Україну. Фонд вимагає збільшити податки та девальвувати гривню для того, щоб розблокувати виділення $1.1 млрд — Bloomberg"
- ну і де навіть фіксинг перед суботою?
й звідки взявся якийсь "позитив" у курсових очікуваннях...
чи такий врожайврожай буде весь вересень...
Райф сьогодні пропонував зелень по 41,09 он-лайн безготівково (у т.ч., на 3-х-міс. депозит якщо сума купівлі - перевищувала 50т.грн.).
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