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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11613116141161511616

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 42
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
17%
7
41,50-42,00
50%
21
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
10%
4
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:00

така була зрадазрада у всьому і всюди -
  Феодал написав:"ВМФ чинить тиск на Україну. Фонд вимагає збільшити податки та девальвувати гривню для того, щоб розблокувати виділення $1.1 млрд — Bloomberg"

- ну і де навіть фіксинг перед суботою?

й звідки взявся якийсь "позитив" у курсових очікуваннях...
чи такий врожайврожай буде весь вересень...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:14

  flysoulfly написав:така була зрадазрада у всьому і всюди -
  Феодал написав:"ВМФ чинить тиск на Україну. Фонд вимагає збільшити податки та девальвувати гривню для того, щоб розблокувати виділення $1.1 млрд — Bloomberg"

- ну і де навіть фіксинг перед суботою?

й звідки взявся якийсь "позитив" у курсових очікуваннях...
чи такий врожайврожай буде весь вересень...

там Охріменко пояснює, що в МВФ в меморандумах весь час це фігурує: "підняти податки, девальвувати нацвалюту", бо в них так "книжка пише", та й і дають який ярд на скільки там років, не те що ЄС чи США, так що буря в стакані
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:18

  flysoulfly написав:така була зрадазрада у всьому і всюди -
  Феодал написав:"ВМФ чинить тиск на Україну. Фонд вимагає збільшити податки та девальвувати гривню для того, щоб розблокувати виділення $1.1 млрд — Bloomberg"

- ну і де навіть фіксинг перед суботою?

й звідки взявся якийсь "позитив" у курсових очікуваннях...
чи такий врожайврожай буде весь вересень...


думаю що це питання часу.
Через тиждень засідання фрс по ключовій ставці - це теж цікавий момент
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 22:46

  flysoulfly написав:така була зрадазрада у всьому і всюди -
  Феодал написав:"ВМФ чинить тиск на Україну. Фонд вимагає збільшити податки та девальвувати гривню для того, щоб розблокувати виділення $1.1 млрд — Bloomberg"

- ну і де навіть фіксинг перед суботою?

й звідки взявся якийсь "позитив" у курсових очікуваннях...
чи такий врожайврожай буде весь вересень...


Райф сьогодні пропонував зелень по 41,09 он-лайн безготівково (у т.ч., на 3-х-міс. депозит якщо сума купівлі - перевищувала 50т.грн.).
Миша-клиент
 
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