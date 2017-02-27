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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11614116151161611617

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 43
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
16%
7
41,50-42,00
51%
22
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 10:44

  Yuri_61 написав:Чи ви помітили вчора велику подію: на МБ курс долара пірнув під рівень 41?
Далі буде.... (40... 39...38...37+)

підтвердженням мого прогнозу э те, що у ЗМІ почали поширювати чутки, що МВФ вимагає девальвацію гривні, як уиовою надання чергового траншу.
Помоєму, це НБУ і поширює такі чутки, щоб збити з пантелику учасників валютного ринку. Тобто, коли поширюються чутки, що, мабуть від НБУ вимагається девальвувати гиивню, то НБУ фактично буде робити навпаки. Це вже ми проходили з вами у минулому.


ДУМАЮ, ЗМІ беруть інформацію з англомовних джерел, БЕЗ участі НБУ, який "грає свою гру".

Цікаве те, що ХОЧА м/банк і "пірнув" під 41, понизивши курс купівлі на готівці, АЛЕ курс продажу валюти - НЕ падає. Навіть в колоночках курсів внизу цієї сторінки - купівля зі стрілочками донизу, а продаж - вверх! ХОЧА це може бути просто синдромом вихідного дня, в очікуванні обмінками покупців у не робочий день, які бажають залізти на "зелений забор" (тин), фіксуючи прибуток/збиток і НЕ маючи жодного уявлення, що буде з понеділка...
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 11:30

  Hotab написав:sens
Питання про всіх . Повідомляти для тих хто не дивиться телемарафон.

В «ПЛАНі створення світу» не було «Зробити щасливими всіх».

Марафон тут ви якось взагалі прикрутили несуразно. Мені здається якраз там фінансові питання точно не розбирають.
(Стало якимсь нездоровим мейнстрімом всюди згадувати «Телемарафон» , хоча по факту його може домогосподарки лише і дивляться.. Чи може його якраз і дивляться ті, хто любить його згадати?? 😀. )

якщо ми кажемо про форум, то одні з ідей, як на мене, що форумчани підказують один одному додаткові можливості. сенс спеціалізованого форуму.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 14:53

  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
:mrgreen: :mrgreen:
Соискатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:34

  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара

ИА неодноразово казали, що свій прогноз курсу він надто безпідставно та безапеляційно проголошує (але схоже нік наклав свій відбиток). я одну з його відповідей зрозумів прямо - не заважайте мені тролити...

помилитися не є проблемою, якщо це визнається. можна ще й розібрати, чому саме виникла помилка. а от коли ще й помилка не визнається - напевне для цього треба запровадити й медаль "пальцем в небо" - перший номінант вже є :D щоб сторонні читачі розуміли вартість тих чи інших прогнозів
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:50

  Hotab написав:sens

Питання про всіх . Повідомляти для тих хто не дивиться телемарафон.


В «ПЛАНі створення світу» не було «Зробити щасливими всіх».

Пан ще й трохи теософ.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Чи ви помітили вчора велику подію: на МБ курс долара пірнув під рівень 41?
Далі буде.... (40... 39...38...37+)


На фоне выборов в США, разбитой энергетики и отступлением под Покровском?) Очень смешно
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 15:56

  Yuri_61 написав:Чи ви помітили вчора велику подію: на МБ курс долара пірнув під рівень 41?
Далі буде.... (40... 39...38...37+)

підтвердженням мого прогнозу э те, що у ЗМІ почали поширювати чутки, що МВФ вимагає девальвацію гривні, як уиовою надання чергового траншу.
Помоєму, це НБУ і поширює такі чутки, щоб збити з пантелику учасників валютного ринку. Тобто, коли поширюються чутки, що, мабуть від НБУ вимагається девальвувати гиивню, то НБУ фактично буде робити навпаки. Це вже ми проходили з вами у минулому.

ви теж хочете номінацію "пальцем в небо"? :lol:

а МВФ вимагає девальвації гривні, бо її треба девальвувати, все дуже просто 8)
Shaman
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