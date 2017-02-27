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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11616116171161811619>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 45
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
18%
8
41,50-42,00
51%
23
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 06:36

Рада індекс

  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара


Минулого року можна було купити в Рада банк 1353 уо, сьогодні лише 1216 уо . Тоді курс був стабільний. Сьогодні гнучкий . Якщо дивитися на депо ставки у грн , та аналіз за рік, мабуть овдп у валюті або валютна готівка - перший можлива капіталізація заощаджень, проте не забуваємо про оздп і можливість віддати грн по курсу який знову можуть заморозити і готівка яка не приносить додатково заощаджень,проте більше цікава.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:57

  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
А вы распоряжаетесь финансами подсказками из форума или всё же своими знаниями. Интересно как вы распорядились своими млн.грн? В какой актив их вложили?. Или грн - дол и сундук?. Если любые бумажки дают доход, то зачем вам так точно важен курс?
Там ещё Шаман из совка с партийными собраниями. Вы... подвели людей с курсом, надо срочно разобраться как так могло случиться или мы вам выносим строгий выговор)) Требуем или извиниться или выйти из рядов ком. партии (т.е.из форума) :P
У людей в голове ещё мир-труд -май с отчётами строго по уставу((
Народу от безделия скучно дома у компа живётся - наверное возраст :)
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:05

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
А вы распоряжаетесь финансами подсказками из форума или всё же своими знаниями. Интересно как вы распорядились своими млн.грн? В какой актив их вложили?. Или грн - дол и сундук?. Если любые бумажки дают доход, то зачем вам так точно важен курс?
Там ещё Шаман из совка с партийными собраниями. Вы... подвели людей с курсом, надо срочно разобраться как так могло случиться или мы вам выносим строгий выговор)) Требуем или извиниться или выйти из рядов ком. партии (т.е.из форума) :P
У людей в голове ещё мир-труд -май с отчётами строго по уставу((
Народу от безделия скучно дома у компа живётся - наверное возраст :)

Охріменко перший у цьому списку, другий - ви.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:11

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
А вы распоряжаетесь финансами подсказками из форума или всё же своими знаниями. Интересно как вы распорядились своими млн.грн? В какой актив их вложили?. Или грн - дол и сундук?. Если любые бумажки дают доход, то зачем вам так точно важен курс?
Там ещё Шаман из совка с партийными собраниями. Вы... подвели людей с курсом, надо срочно разобраться как так могло случиться или мы вам выносим строгий выговор)) Требуем или извиниться или выйти из рядов ком. партии (т.е.из форума) :P
У людей в голове ещё мир-труд -май с отчётами строго по уставу((
Народу от безделия скучно дома у компа живётся - наверное возраст :)

Я использую ваши знания.. Компенсируйте за косяк!
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Я использую ваши знания.. Компенсируйте за косяк!
Собирайте сходняк)) Шаман, Сенс, Нотаб - партия сср))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:16

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Я использую ваши знания.. Компенсируйте за косяк!
Собирайте сходняк)) Шаман, Сенс, Нотаб - партия сср))

Достойніа компанія. А ви збирайте компенсацію
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Достойніа компанія. А ви збирайте компенсацію
Как раз режу вам куклу))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:19

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
Ошибаетесь. Как всегда
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:20

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
Ошибаетесь. Как всегда

В чём ошибка, что вы наёмный и подчиняетесь начальству с сундуком денег дома?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 вер, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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