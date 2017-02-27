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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2024 06:36
Investor_K написав:
Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
Минулого року можна було купити в Рада банк 1353 уо, сьогодні лише 1216 уо . Тоді курс був стабільний. Сьогодні гнучкий . Якщо дивитися на депо ставки у грн , та аналіз за рік, мабуть овдп у валюті або валютна готівка - перший можлива капіталізація заощаджень, проте не забуваємо про оздп і можливість віддати грн по курсу який знову можуть заморозити і готівка яка не приносить додатково заощаджень,проте більше цікава.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 08:57
Investor_K написав:
Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
А вы распоряжаетесь финансами подсказками из форума или всё же своими знаниями. Интересно как вы распорядились своими млн.грн? В какой актив их вложили?. Или грн - дол и сундук?. Если любые бумажки дают доход, то зачем вам так точно важен курс?
Там ещё Шаман из совка с партийными собраниями. Вы... подвели людей с курсом, надо срочно разобраться как так могло случиться или мы вам выносим строгий выговор)) Требуем или извиниться или выйти из рядов ком. партии (т.е.из форума)
У людей в голове ещё мир-труд -май с отчётами строго по уставу((
Народу от безделия скучно дома у компа живётся - наверное возраст
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:05
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
А вы распоряжаетесь финансами подсказками из форума или всё же своими знаниями. Интересно как вы распорядились своими млн.грн? В какой актив их вложили?. Или грн - дол и сундук?. Если любые бумажки дают доход, то зачем вам так точно важен курс?
Там ещё Шаман из совка с партийными собраниями. Вы... подвели людей с курсом, надо срочно разобраться как так могло случиться или мы вам выносим строгий выговор)) Требуем или извиниться или выйти из рядов ком. партии (т.е.из форума)
У людей в голове ещё мир-труд -май с отчётами строго по уставу((
Народу от безделия скучно дома у компа живётся - наверное возраст
Охріменко перший у цьому списку, другий - ви.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:11
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Наприклад, Ігор Олексійович дуже усім допоміг точним прогнозом курсу доллара
А вы распоряжаетесь финансами подсказками из форума или всё же своими знаниями. Интересно как вы распорядились своими млн.грн? В какой актив их вложили?. Или грн - дол и сундук?. Если любые бумажки дают доход, то зачем вам так точно важен курс?
Там ещё Шаман из совка с партийными собраниями. Вы... подвели людей с курсом, надо срочно разобраться как так могло случиться или мы вам выносим строгий выговор)) Требуем или извиниться или выйти из рядов ком. партии (т.е.из форума)
У людей в голове ещё мир-труд -май с отчётами строго по уставу((
Народу от безделия скучно дома у компа живётся - наверное возраст
Я использую ваши знания.. Компенсируйте за косяк!
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Investor_K
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:14
Investor_K написав:
Я использую ваши знания.. Компенсируйте за косяк!
Собирайте сходняк)) Шаман, Сенс, Нотаб - партия сср))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:16
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Я использую ваши знания.. Компенсируйте за косяк!
Собирайте сходняк)) Шаман, Сенс, Нотаб - партия сср))
Достойніа компанія. А ви збирайте компенсацію
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Investor_K
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:17
Investor_K написав:
Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:19
Investor_K написав:
Достойніа компанія. А ви збирайте компенсацію
Как раз режу вам куклу))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:19
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
Ошибаетесь. Как всегда
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Додано: Нед 08 вер, 2024 09:20
Investor_K написав: Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
Ошибаетесь. Как всегда
В чём ошибка, что вы наёмный и подчиняетесь начальству с сундуком денег дома?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 08 вер, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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