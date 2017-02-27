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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 08 вер, 2024 09:20
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Я использую ваши знания.. Компенсируйте за косяк!
Собирайте сходняк)) Шаман, Сенс, Нотаб - партия сср))
Хто відповідає за "общак"? Підняли настрій)
З понеділка починаю перевіряти один держбанк на фінмон та інші на онлайн валютообмін. Так швидше забрати кошти. Навіть за раз зняти 100к та по 2200 уо в долар/євро не допомагає (
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