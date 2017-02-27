Додано: Нед 08 вер, 2024 16:17

Игорь Алексеевич

вашу ображену відповідь вже прибрали, але в цитатах вона є. але оскільки ви всі мої слова перевернули, то треба пояснити.



помилка в прогнозі не біда - тому це й прогноз. біда, коли людина не хоче визнавати свою помилку, як ви. невже важко написати - помилився, зробив хибні припущення. я от теж очікував, що була вірогідність, що гривня до 40 в серпні укріпиться - але ніт, цього не сталося. як й не було значної пропозиції валюти, яку я теж очікував.



це з роботи досвід - чим людина розумніша та досвідченіша, тим легше вона визнає свої помилки. але й помилок в неї небагато. а от не дуже розумні працівники будуть до останнього доводити, що обставини склалися так, що людина не могла не помилитися - "я не упал, меня уронили". я вже навіть не реагую на це, просто пропускаю повз вуха. й відповідно помилки у цих людей не закінчуються - бо щоб виправити чи запобігти помилці, її для початку треба визнати.



й друге ви були дуже категоричні - я точно знаю, буде лише так й таке інше, хоча вам багато хто казав, що так не буде. це вас хто змушував робити? чи так, тестували, чи легко малодостовірну інфо запхати нахрапом?