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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11616116171161811619

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 45
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
18%
8
41,50-42,00
51%
23
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:12

  чик написав:Сибарит
насчёт возраста согласен, а насчёт воспоминаний о совке не. у большинства моих ровесников 60+ добрые, немного ностальжи - оно понятно, молодые и т.п. но и с некоторыми ценностями тоже не всё так однозначно = я имею ввиду порядочных, образованных людей. среди более старшего поколения был

наприклад,
у багатьох моїх знайомих, саме порядних і освічених, з "життєвими цінностями", звичайних радянських тоді людей, яким зараз 60+, та сама подихаюча кгб-імперія у 1990му зробила "дємбєльский акорд" - заморозила на сбєркніжках досить дохріна (як на ті ціни життя'89-91) грошей. Наслідок - тоді з'явилося перше сиве волосся й початок прогресування сердцевих й інших хвороб.
Бабуся весь час до смерті "раділа" своїй жебрацькій радянській пенсії колкоспника.
Ахрєнітєльноє ностальжі. Дайтє двє.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

планова економіка показала свою імпотенцію в порівнянні з вільним ринком, тому ссср розпався, не витримавши гонку озброєнь.
Зараз диктаторські країни такі як РФ і Китай разом з Іраном обєдналися, щоб взяти реванш над Вільним Світом
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:33

Пришлось после армии поработать на заводе 2 года. Месячный план можно было сделать за 2 недели и отдыхать. Подошёл к мастеру, говорю - можно я этот план сделаю за 14 дней, а потом буду отдыхать. Прибежал бригадир, передовики производства, партийные и комс. работники. Ты что малый охринел, нам не выплатят тогда премиальные и научись в рабочее время не напрягаясь работать, что бы потом начальство прихватки просили, выходить по субботам до обеда. За это в дополнит. к з.плате получалось прибл. 300руб.в мес. Ушёл с завода в 92году, сказал он развалится. Так и получилось всех уволили в 98году и завод остановился. Стоит сейчас бедолага, наверное часть оборудования порезали уже на металл. С 92года работаю только сам на себя и ненавижу совок с поклонами на трибуну при парадах.
И кто то ещё вспоминает хорошо совок? Все ходили в одинаковых сандалях и костюмах в школу. Мальчики с чубчиками, а девочкам незя было даже ногти красить. Бля... вспомнить те времена, просто ужас. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:И кто то ещё вспоминает хорошо совок?
Звісно, коли бачиш вигравірувані на ручці "Ціна х р. уу к."
Зараз таке собі фіксувати ціни хіба виробники техніки можуть дозволити, і то не в гривні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:00

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:И кто то ещё вспоминает хорошо совок?
Звісно, коли бачиш вигравірувані на ручці "Ціна х р. уу к."
Зараз таке собі фіксувати ціни хіба виробники техніки можуть дозволити, і то не в гривні.
Тот кто хочет достигнуть покупая вещи, не обращая сильно на цену, то у молодёжи сегодня есть возможность думать своими мозгами и открывать СПД. Кстати в 92г. у меня в кармане была только моя з.плата 500руб., жена с ребёнком в квартире с родителями под одной крышей. Просто мне хотелось тогда иметь машину, квартиру и т.д.
Начал думать чем заняться, что бы под старасть не плакаться, что всё в жизни хреново.
К стати с 92года прожил кризисы, которые как не странно в нашей стране они посоянные. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:17

Игорь Алексеевич
вашу ображену відповідь вже прибрали, але в цитатах вона є. але оскільки ви всі мої слова перевернули, то треба пояснити.

помилка в прогнозі не біда - тому це й прогноз. біда, коли людина не хоче визнавати свою помилку, як ви. невже важко написати - помилився, зробив хибні припущення. я от теж очікував, що була вірогідність, що гривня до 40 в серпні укріпиться - але ніт, цього не сталося. як й не було значної пропозиції валюти, яку я теж очікував.

це з роботи досвід - чим людина розумніша та досвідченіша, тим легше вона визнає свої помилки. але й помилок в неї небагато. а от не дуже розумні працівники будуть до останнього доводити, що обставини склалися так, що людина не могла не помилитися - "я не упал, меня уронили". я вже навіть не реагую на це, просто пропускаю повз вуха. й відповідно помилки у цих людей не закінчуються - бо щоб виправити чи запобігти помилці, її для початку треба визнати.

й друге ви були дуже категоричні - я точно знаю, буде лише так й таке інше, хоча вам багато хто казав, що так не буде. це вас хто змушував робити? чи так, тестували, чи легко малодостовірну інфо запхати нахрапом?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 18:28

flysoulfly
не хочу обсуждать все за и против. на 3т.рублей купил пару ящиков шампанского, а раньше это было полжигуля. зато некоторые "бабушки" живут сча в 3х комнатных приватизированных квартирах даже не платя коммуналку, а не молятся на кредиты. много всего смешалось разного...
чик
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Какие правильные прогнозы и потом извинения. Кто что хочет, тот то и пишет. Я вообще не слежу кто и что написал не то что месяц назад, даже вчера.

О_о а в чому тоді суть форуму? Я теж багато дурних прогнозів на 2023 рік написав, які збулись тільки через рік, але давно вибачився і більше прогнози не пишу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Дюрі-бачі написав:О_о а в чому тоді суть форуму?
Каждый имеет право писать всё что он думает. А вот прилушиваться к нику или нет - это у каждого своё право. А то здесь хотят внедрить совок, с выговарами и лишения парт. билета за неправ. или в разрез с высказываниями с политкой гос-ва.)) Как бы не докатился в таком случае форум к тайному обращению на вверх((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 08 вер, 2024 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:56

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:це з роботи досвід - чим людина розумніша та досвідченіша, тим легше вона визнає свої помилки.
Вы что совсем с ума сошли. Это форум, а не парт. собрание. Какие правильные прогнозы и потом извинения. Кто что хочет, тот то и пишет. Я вообще не слежу кто и что написал не то что месяц назад, даже вчера. Иногда взял кое что во внимание от др., но не в коем случае здесь не могу от чел. требовать правильных и нужных прогнозов. А тем более потом просить от ника каких то извинений. Вам сколько дядя годиков??? Идите лучше на лавочку и дышите свежим воздухом))

так, фінансовий форум. й як на мене, призначений для обміну думок на тему фінансів, в тому числі про курс гривні. ДУМОК, а не маячні, яка виникає в голові не знаю під впливом чого. а якщо на форум потрапляють якийсь дурники або є свої місцеві - то постійні учасники розуміють, хто це. а стороні читачі можуть не зрозуміти.

тому ще розум - форум, щоб висловлювати ті чи інші думки, але не хворе марення. но ти цього не зрозумієш. а табличка звездун року - вона вже твоя. чи може ще серпень не закінчився, я щось переплутав? :lol:

й уважно читай, що я пишу. вибачень не треба, треба просто визнати, так прогноз був помилковий. невже так важко? чи визнати власну помилку - це за межами можливого? теж буває :D
Shaman
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