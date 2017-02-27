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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11617116181161911620

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 45
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
18%
8
41,50-42,00
51%
23
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 01:06

  sens написав:З понеділка починаю перевіряти один держбанк на фінмон

Чого вам той фінмон покою не дає?..
Якщо маєте великі суми - відкрийте фопа, накидайте собі кілька мільйонів за товари чи послуги, та подайте декларацію. І будуть вам білі гроші.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 06:21

  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:З понеділка починаю перевіряти один держбанк на фінмон

Чого вам той фінмон покою не дає?..
Якщо маєте великі суми - відкрийте фопа, накидайте собі кілька мільйонів за товари чи послуги, та подайте декларацію. І будуть вам білі гроші.

Дякую,перевірка по іншій причині.
sens
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