У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...
flysoulfly написав:но все боятся сглазить\спугнуть дальнейшее движение курса на МБ ниже 41.0
Новость с курсами 41 или 50 неужели ещё актальная?. Если бы это случилось впервой в стране, то шок, а сегодня мне кажется уже многим по барабану какой будет курс. помню у меня был шок, когда платежи и аренда перескочила в 2009г с у.е. в грн. Многие были тогда в шоке, как работать в грн. без привязки в у.е. Сейчас 85% работают в грн. и просматривают новости с валютки пару раз в год.
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.
Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».
@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @
Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?
Особливість сприйняття людського мозку. Втратити 100 грн завжди більш емоційно сприймається ніж знайти 1000 грн. Будь-яка "зрада" завжди більш емоційно сприймається як "здобуток". Плюс на зраді завжди легко здобути прихильників. (це аксіома політики та боротьби за владу)
Не виключено, що саме ріст резервів і призвів до стабілізації курсу на МБ. НБУ має що продавати, а учасники ринку знаючи це не форсують події. Для мінфіну теж все чудово. Ми перейшли на новий рівень та закріпились на ньому без соціальних "коливань". Так, населення скупило рекордний обсяг валюти, але НБУ без проблем задовільнив цей попит.
Тепер черга вирішення проблеми дефіциту бюджету у цьому році та підготовки бюджету на наступний. Обидва ці виклики перед мінфіном та державою взагалі можуть дуже суттєво вплинути на курс в негативну сторону. Поточну ситуацію можна повноцінно розглядати як затишшя перед бурею...