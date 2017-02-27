Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців.

Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».