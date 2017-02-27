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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11618116191162011621>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 46
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
52%
24
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 01:06

  sens написав:З понеділка починаю перевіряти один держбанк на фінмон

Чого вам той фінмон покою не дає?..
Якщо маєте великі суми - відкрийте фопа, накидайте собі кілька мільйонів за товари чи послуги, та подайте декларацію. І будуть вам білі гроші.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 06:21

  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:З понеділка починаю перевіряти один держбанк на фінмон

Чого вам той фінмон покою не дає?..
Якщо маєте великі суми - відкрийте фопа, накидайте собі кілька мільйонів за товари чи послуги, та подайте декларацію. І будуть вам білі гроші.

Дякую,перевірка по іншій причині.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:34

Резервы

Как-то совершенно незамеченной осталась новость прошлой недели о весьма существенном росте резервов до 42,3 млрд.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... i-serpnya#

Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 09:53

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Я использую ваши знания.
У вас если я не ошибаюсь было под лимон грн. и вы работаете наёмным до сих пор в АТБ. Какие же это знания? Вы пашите на папу, ради Чего?. Ради пенсии и стажа???)) Типа потом выйду на пенсию и буду наслаждаться жизнью на даче...

на філіпінках на Філіпінах
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:07

  Сибарит написав:Как-то совершенно незамеченной осталась новость прошлой недели о весьма существенном росте резервов до 42,3 млрд.

Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?
да замечена новость была.

:) но все боятся сглазить\спугнуть дальнейшее снижение курса на МБ ниже 41.0
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:но все боятся сглазить\спугнуть дальнейшее движение курса на МБ ниже 41.0
Новость с курсами 41 или 50 неужели ещё актальная?. Если бы это случилось впервой в стране, то шок, а сегодня мне кажется уже многим по барабану какой будет курс.
помню у меня был шок, когда платежи и аренда перескочила в 2009г с у.е. в грн. Многие были тогда в шоке, как работать в грн. без привязки в у.е. Сейчас 85% работают в грн. и просматривают новости с валютки пару раз в год.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 10:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас 85% работают в грн. и просматривают новости с валютки пару раз в год.

Це точно ми в якихось різних світах живемо.
Я вже давно не бачив угод оренди без привязки до курсу валют. Як і покупки квартир, машин, послуг фотографів і т.д за гривню.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:14

НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.

Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».


@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @

https://www.facebook.com/story.php?stor ... y8cK2PMzHR
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:17

  TUR написав:
  Ірина_ написав:Що маєте на увазі? Наче все працює!

У меня также здесь (внизу страницы) не отображаются курсы межбанка и меняйлы

Борис Борисович, привет!
Твои прогнозы на дальнейшее поведение пары гривна/доллар?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:31

  Сибарит написав:Как-то совершенно незамеченной осталась новость прошлой недели о весьма существенном росте резервов до 42,3 млрд.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... i-serpnya#

Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?

Особливість сприйняття людського мозку.
Втратити 100 грн завжди більш емоційно сприймається ніж знайти 1000 грн.
Будь-яка "зрада" завжди більш емоційно сприймається як "здобуток".
Плюс на зраді завжди легко здобути прихильників. (це аксіома політики та боротьби за владу)

Не виключено, що саме ріст резервів і призвів до стабілізації курсу на МБ. НБУ має що продавати, а учасники ринку знаючи це не форсують події.
Для мінфіну теж все чудово. Ми перейшли на новий рівень та закріпились на ньому без соціальних "коливань". Так, населення скупило рекордний обсяг валюти, але НБУ без проблем задовільнив цей попит.

Тепер черга вирішення проблеми дефіциту бюджету у цьому році та підготовки бюджету на наступний. Обидва ці виклики перед мінфіном та державою взагалі можуть дуже суттєво вплинути на курс в негативну сторону.
Поточну ситуацію можна повноцінно розглядати як затишшя перед бурею...
Realist
 
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