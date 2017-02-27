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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2024 11:36
Yuri_61 написав:
планова економіка показала свою імпотенцію в порівнянні з вільним ринком, тому ссср розпався, не витримавши гонку озброєнь.
Зараз диктаторські країни такі як РФ і Китай разом з Іраном обєдналися, щоб взяти реванш над Вільним Світом
А так званий "вільний ринок" - СВОЮ імпотенцію в швидкому налагоджені випуску продукції військового призначення. Особливо, коли профсоюзи (ще за часів Аль Капоне було випробувано) фінансово "зацікавити" та і партіям та їх керівникам - підкинути грошенят!
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Додано: Пон 09 вер, 2024 11:50
Миша-клиент написав: Yuri_61 написав:
планова економіка показала свою імпотенцію в порівнянні з вільним ринком, тому ссср розпався, не витримавши гонку озброєнь.
Зараз диктаторські країни такі як РФ і Китай разом з Іраном обєдналися, щоб взяти реванш над Вільним Світом
А так званий "вільний ринок" - СВОЮ імпотенцію в швидкому налагоджені випуску продукції військового призначення. Особливо, коли профсоюзи (ще за часів Аль Капоне було випробувано) фінансово "зацікавити" та і партіям та їх керівникам - підкинути грошенят!
вільний ринок - це не про швидкість, це про системність. зараз коли розженуться, Раша ще здивується, скільки після війни залишиться зброї в Раші, а скільки на Заході.
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