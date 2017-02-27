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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11615116161161711618

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 46
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
4%
2
41,00-41,50
17%
8
41,50-42,00
52%
24
42,00-42,50
7%
3
42,50-43,00
2%
1
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
9%
4
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:14

НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.

Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».


@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @

https://www.facebook.com/story.php?stor ... y8cK2PMzHR
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:17

  TUR написав:
  Ірина_ написав:Що маєте на увазі? Наче все працює!

У меня также здесь (внизу страницы) не отображаются курсы межбанка и меняйлы

Борис Борисович, привет!
Твои прогнозы на дальнейшее поведение пары гривна/доллар?
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:31

  Сибарит написав:Как-то совершенно незамеченной осталась новость прошлой недели о весьма существенном росте резервов до 42,3 млрд.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... i-serpnya#

Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?

Особливість сприйняття людського мозку.
Втратити 100 грн завжди більш емоційно сприймається ніж знайти 1000 грн.
Будь-яка "зрада" завжди більш емоційно сприймається як "здобуток".
Плюс на зраді завжди легко здобути прихильників. (це аксіома політики та боротьби за владу)

Не виключено, що саме ріст резервів і призвів до стабілізації курсу на МБ. НБУ має що продавати, а учасники ринку знаючи це не форсують події.
Для мінфіну теж все чудово. Ми перейшли на новий рівень та закріпились на ньому без соціальних "коливань". Так, населення скупило рекордний обсяг валюти, але НБУ без проблем задовільнив цей попит.

Тепер черга вирішення проблеми дефіциту бюджету у цьому році та підготовки бюджету на наступний. Обидва ці виклики перед мінфіном та державою взагалі можуть дуже суттєво вплинути на курс в негативну сторону.
Поточну ситуацію можна повноцінно розглядати як затишшя перед бурею...
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:36

  Yuri_61 написав:планова економіка показала свою імпотенцію в порівнянні з вільним ринком, тому ссср розпався, не витримавши гонку озброєнь.
Зараз диктаторські країни такі як РФ і Китай разом з Іраном обєдналися, щоб взяти реванш над Вільним Світом


А так званий "вільний ринок" - СВОЮ імпотенцію в швидкому налагоджені випуску продукції військового призначення. Особливо, коли профсоюзи (ще за часів Аль Капоне було випробувано) фінансово "зацікавити" та і партіям та їх керівникам - підкинути грошенят!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:50

  Миша-клиент написав:
  Yuri_61 написав:планова економіка показала свою імпотенцію в порівнянні з вільним ринком, тому ссср розпався, не витримавши гонку озброєнь.
Зараз диктаторські країни такі як РФ і Китай разом з Іраном обєдналися, щоб взяти реванш над Вільним Світом

А так званий "вільний ринок" - СВОЮ імпотенцію в швидкому налагоджені випуску продукції військового призначення. Особливо, коли профсоюзи (ще за часів Аль Капоне було випробувано) фінансово "зацікавити" та і партіям та їх керівникам - підкинути грошенят!

вільний ринок - це не про швидкість, це про системність. зараз коли розженуться, Раша ще здивується, скільки після війни залишиться зброї в Раші, а скільки на Заході.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:58

  Xenon написав:
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.

Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».


@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @

https://www.facebook.com/story.php?stor ... y8cK2PMzHR

Для пересічного громадянина дана новина не несе нічого загрозливого.
Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА та інших які купляють за кеш (часто без сплати ПБВ) та продають на ринку на копійку дешевше ринку (тих хто платить ПДВ) - це проблема.
Хоча дві мої останні покупки на ОЛХ були із оплатою на рахунок ФОП по реквізитах. Тобто тих хто торгує та має ФОП - це теж не зачепить.

ПС: Для прикладу недавно порівнював дві однакові пральні машини. Із однієї із мереж електроніки та у "бариги на районі". На 14 тис грн різниця в ціні була аж 200 грн. При чому в барига ціна строго прив'язана до курсу (кожен день інша), а у магазині - відносно фіксована. У бариги розрахунок тільки готівко. Якщо на картку - то комісія. А в мережі за ту саму суму розтермінування платежу. От якраз проти таких "бариг" і направлені всі дії НБУ.
Чесно признаюсь, років 5 тому у "бариги" було суттєво дешевше і я деяку техніку купував у нього. Тепер ціни практично однакові. Висновки чому так відбувається - робіть самі.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:33

Відзавтра обмежується використання платіжних карток за кордоном, – НБУ.

Діятиме щомісячний ліміт у розмірі 100 тис грн в еквіваленті для купівлі годинників, ювелірних виробів тощо. Також для операцій з нерухомістю встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тис. грн.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:58

  Сибарит написав:Как-то совершенно незамеченной осталась новость прошлой недели о весьма существенном росте резервов до 42,3 млрд.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/mijnaro ... i-serpnya#

Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?

показали дулю кредиторам, зекономили
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:02

  Realist написав:
  Xenon написав:
НацБанк хоче посилити стеження за грошима українців.

Там планують встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу, вказаному в анкеті. Тобто: якщо ви вказували з/п 15 000, то як тільки оборот по карті зайде за цю суму, рахунок буде заблоковано і прийде запит «звідки гроші?».


@ Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший, – зазначив Дмитро Олійник. – Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців. @

https://www.facebook.com/story.php?stor ... y8cK2PMzHR

Для пересічного громадянина дана новина не несе нічого загрозливого.
Для всіх бариг із ОЛХ, ПРОМ ЮА та інших які купляють за кеш (часто без сплати ПБВ) та продають на ринку на копійку дешевше ринку (тих хто платить ПДВ) - це проблема.
Хоча дві мої останні покупки на ОЛХ були із оплатою на рахунок ФОП по реквізитах. Тобто тих хто торгує та має ФОП - це теж не зачепить.

ПС: Для прикладу недавно порівнював дві однакові пральні машини. Із однієї із мереж електроніки та у "бариги на районі". На 14 тис грн різниця в ціні була аж 200 грн. При чому в барига ціна строго прив'язана до курсу (кожен день інша), а у магазині - відносно фіксована. У бариги розрахунок тільки готівко. Якщо на картку - то комісія. А в мережі за ту саму суму розтермінування платежу. От якраз проти таких "бариг" і направлені всі дії НБУ.
Чесно признаюсь, років 5 тому у "бариги" було суттєво дешевше і я деяку техніку купував у нього. Тепер ціни практично однакові. Висновки чому так відбувається - робіть самі.

не буде бариг, куплятимеш за монопольну ціну, не справледлово, але чесно
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:53

  Сибарит написав:Интересно, что когда резервы сокращаются, это вызывает бурные обсуждения и попытки определить, насколько их хватит методом линейной интерполяции. Не понимаю, как можно объяснить этот феномен?

А что в этом случае интерполировать? За сколько времени вся валюта мира перетечёт в Украину? Никто не надеется столько прожить :mrgreen:
moveton
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